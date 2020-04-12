FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 7-12

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。在Chapter 6，因為潔西的受傷，克勞德硬著頭皮與蓆法及巴雷特潛入第肆區的魔晄爐之中，而且成功將魔晄爐關閉上，可是似乎這只是敵人的陷阱...