FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 7-12

【Final Fantasy VII Remake（FF7re／最終幻想7／太空戰士重製版）影片攻略】不少機迷期待的FF7 remake終於推出，今集故事雖然只去到逃出米德加的故事，但因為加入了大量原創故事及玩法，仍然吸引。在Chapter 6，因為潔西的受傷，克勞德硬著頭皮與蓆法及巴雷特潛入第肆區的魔晄爐之中，而且成功將魔晄爐關閉上，可是似乎這只是敵人的陷阱...
＞＞＞Chapter 7 伍號魔晄爐的陷阱＜＜＜
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原來雪崩入侵第肆魔晄爐只是幌子，目標是伍號魔晄爐。不過神羅似乎亦已經準備就緒，等待克勞德到來。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 8 重逢之花＜＜＜
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克勞德等人因為中了陷阱逃亡時，不小心掉至深淵。竟然掉至第伍區的貧民窟教堂，與賣花女「艾莉絲」重遇。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 9 欲望之地＜＜＜
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為了不讓艾莉絲發現，克勞德決定偷偷離開前往第柒區，可是就在離開之時，艾莉絲似乎一早已經想像到克勞德的心思，一早在出口等待著他，一同繼續冒險。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 10 心急如焚的水路＜＜＜
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為了取得更多情報，克勞德（化為女裝）、蓆法及艾莉絲潛入古留根尾大宅中，不過最後卻掉進古留根尾的陷阱，掉進下水道之中。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 11 亡靈的惡作劇＜＜＜
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Chapter 11「亡靈的惡作劇」中，三人成功逃出下水道之後，繼續一邊迴避追擊，一般搵路回去第柒區。（遊戲截圖）
＞＞＞Chapter 12 雪崩的死鬥＜＜＜
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被神羅圍攻的雪崩眾人，克勞德這個「萬能工」與蓆法及艾莉絲三人來拯救，究竟最後雪崩的命運如何？（遊戲截圖）
＞＞＞FF7 影片攻略｜Final Fantasy VII Remake最終幻想7 Chapter 13－17（待續）