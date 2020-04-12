《魔進戰隊》紅戰士小宮璃央染新冠肺炎：「飲咖啡無味如開水」

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2020年超級戰隊《魔進戰隊煌輝者》飾演主角煌輝紅／熱田充瑠的小宮璃央，3月31日證實確診新冠肺炎（COVID-19／新型冠狀病毒），4月9日在twitter上刊登公開信，證實已出院、並即時在宅隔離兩星期。

小宮璃央（17歲）是戰隊史上最年輕的紅戰士主角，他在公開信感謝了fans及工作人員，並對受影響的人致歉，表示全靠SNS及fans打氣信獲得跟病魔搏鬥的勇氣和力量。他更講述了發現自己確診新冠肺炎前的徵兆，值得我們看看：

1）沒有傷風鼻塞，但嗅不到任何氣味，吃飯也嘗不到味道，身體只感覺到有固體在口腔內。

2）像咖啡沒有苦味，像飲開水一樣。

3）沒有發燒，但身體卻像發燒時一樣沉重，有如背負重行李、寸步難行。

4）呼籲大家做足防疫措施，勤洗手、避免不必要外出。

最後小宮璃央期望fans可以等他一下，並承諾會回復健康，以煌輝紅的身分跟大家再見。

至於《魔進戰隊煌輝者》的拍攝進度，由於東映已暫定全公司所有作品拍攝工作，劇組似乎暫時不會再見面，而其他4色戰士則未有任何確診消息。有份在演出《煌輝者》的古坂大魔王（即是《PPAP》歌者Piko太郎），不知是否見同事也感染新冠肺炎有感而發，8個月來首度更新《PPAP》YouTube影片，將「A have a pen a have apple」歌曲改成wash hand，以新歌《PPAP》帶出勤洗手意識。

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