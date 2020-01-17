《魔進戰隊》綠戰士新條由芽影過水著、粉紅戰士工藤美櫻演過拉打

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一如以往，《魔進戰隊 煌輝者》(魔進戦隊キラメイジャー/Majin Sentai Kiramager) 去年末已先公布戰士制服造型、但不公開演員情報。網上曾傳出粉紅戰士為前AKB48、傳聞曾跟柏木由紀爭手越祐也失敗畢業的永尾瑪利亞，所以新作的女角卡士特別多話題，1月16日發布會終開估，答案：以上皆不是！

5人手上的寶石，其實也是重要角色，分別由鈴村健一、岩田光央、赤羽根健治、大河元気、長久友紀等名聲優配音，非常大卡士！

兩大女戰士圖輯+簡介

（東映．Asashi TV 圖片）

粉紅戰士Kirame Pink／大治小夜 由工藤美桜扮演，她正是《幪面超人Ghost》「二騎」幪面超人Specter誠哥哥的妹妹深海花音，不單戲份重、角色演出非常可愛。今次她再度參演東映特撮，「大佬誠」更在twitter恭喜妹妹。

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山本涼介笑言「誠哥哥」忽然成為Twitter熱搜Trend，才發現「妹妹」美櫻當了戰隊成員。

緣戰士Kirame Green／速見瀬奈 由參演過日劇《3年A班 從現在起大家都是人質》、《電影少女 舞》的新條由芽演出，此外她也是一位水著寫真女星，不過劇中角色屬Sporty運動選手類型，應該就不會有過度性感的演出，死心吧。

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《魔進戰隊 煌輝者》為「東映超級戰隊」史上首部先在戲院推出劇場版「Episode ZERO」，及後才於3月8日正式播出（逢周日）的戰隊，「魔進」兩字是想食字玩日文Machine，作品主題是：寶石+交通載具，造型方面，5人未變身前有一套加配披風的定裝制服，有點像舊作《魔法戰隊》。而記者會中，5人手上執起的巨型「寶石」，其實是可以變型成1部車／飛機，再5合1成為「魔進合身．煌明神」，預告中機械人的閃石位似乎會發光，相信亦是新玩具的gimmick所在。
另外更要一提，劇中5色魔石其實也是重要角色，並分別由鈴村健一、岩田光央、赤羽根健治、大河元気、長久友紀等名聲優配音，再加上水瀬いのり及杉田智和，非常大卡士！

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（東映．Asashi TV 圖片）

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