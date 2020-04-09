超魔神英雄傳 七魂之龍神丸 首播！劇照曝光．飛雲誓要光復龍神號

《魔神英雄傳》新作《七魂之龍神丸》（魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸）4月10日YouTube首播！日本率先公開了數張劇照，一齊分析新作故事吧！

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《超魔神英雄傳》新作《七魂之龍神丸》於2020年4月10日（星期五）先，在BANDAI SPIRITS公式YouTube頻道網上限定播放，日本方面公開了第1集《站起來吧！救世主》（立ち上がれ！救世主）幾格劇照。

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故事簡介：龍神丸被身份不明的新敵人「多巴斯達」打傷至七零八落，身處絕望深淵的龍神丸，以最後的氣力向飛雲求救。飛雲在這個神龍托夢中看見了上下倒轉的創界山「無想界山」，於是飛雲再次成為救世主，與虎王、美子、師傅一齊出發，再次冒險。

超魔神英雄傳 七魂之龍神丸 播放情報

全9集（各15分鐘）

第1集播放日：2020年4月10日香港時間20：00

第2話：2020年4月25日

第3話：2020年5月8日

第4話：2020年5月22日

後編全5話：預定2020年9月起播出

播放網址：BANDAI SPIRITS公式YouTube

此外，其實日本BANDAI Sprits 的YouTube Channel 還有《魔神英雄傳》及《魔神2》、《超魔神英雄傳》動畫免費任睇：

《魔神英雄傳》3部曲簡介

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《超魔神英雄傳》首2集已上架，每星期持續更新。（2020年3月6日起）