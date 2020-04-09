超魔神英雄傳 七魂之龍神丸 首播！劇照曝光．飛雲誓要光復龍神號

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《魔神英雄傳》新作《七魂之龍神丸》（魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸）4月10日YouTube首播！日本率先公開了數張劇照，一齊分析新作故事吧！

+7
+6
+5

《超魔神英雄傳》新作《七魂之龍神丸》於2020年4月10日（星期五）先，在BANDAI SPIRITS公式YouTube頻道網上限定播放，日本方面公開了第1集《站起來吧！救世主》（立ち上がれ！救世主）幾格劇照。

+3
+2

故事簡介：龍神丸被身份不明的新敵人「多巴斯達」打傷至七零八落，身處絕望深淵的龍神丸，以最後的氣力向飛雲求救。飛雲在這個神龍托夢中看見了上下倒轉的創界山「無想界山」，於是飛雲再次成為救世主，與虎王、美子、師傅一齊出發，再次冒險。

超魔神英雄傳 七魂之龍神丸 播放情報
全9集（各15分鐘）
第1集播放日：2020年4月10日香港時間20：00
第2話：2020年4月25日
第3話：2020年5月8日
第4話：2020年5月22日
後編全5話：預定2020年9月起播出
播放網址：BANDAI SPIRITS公式YouTube

此外，其實日本BANDAI Sprits 的YouTube Channel 還有《魔神英雄傳》及《魔神2》、《超魔神英雄傳》動畫免費任睇：

《魔神英雄傳》3部曲簡介

+11
+10
+9

《超魔神英雄傳》首2集已上架，每星期持續更新。（2020年3月6日起）

第一及二輯《魔神英雄傳》都已有十多集上架。

EVA《新世紀福音戰士新劇場版:||》最新週邊上架　迎接電影版上映
【新冠肺炎】《週刊少年JUMP》宣布延後出刊　下星期冇鬼滅睇
《100年多啦A夢》永久保存版確保陪你到22世紀　仲有隨意門書櫃！
《新機動戰記 高達W》播出25週年 分析紅足4分1世紀因素
【新冠肺炎】《柯南》、《紫羅蘭永恆花園》電影受疫情影響延期
鬼滅之刃〈紅蓮華〉X-JAPAN Toshi 翻唱版 好聽到LiSA 都 share
《搖曳露營△》旁白大塚明夫真人體驗　動畫場景揸電單車煮飯仔
Tiger ＆ Bunny 9週年紀念 Onkyo 特製真無線藍牙耳機TWS
《 Tiger ＆ Bunny 2 》續集製作確定　虎叔兔子拍檔回歸
戀童癖末日！多國政府一禁再禁打擊日系ACG性感幼齒
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。