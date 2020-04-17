FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜全支線任務一覽

《FINAL FANTASY VII REMAKE》（FF7R/太空戰士7/最終幻想7重製版）等待多年終於推出，相信很多玩家都想刷至白金成就，而其中一個獎杯就是要達成所有支線任務，以下為全支線任務一覽。

遊戲共有26個支線任務，但玩家在遊戲中打開地圖觀看任務時只會見到24個，這是因為在第九章中有兩個分岐，分別是山姆派（陸行鳥大叔）和瑪姆派（按摩店）分別會有2個不同的任務；要獲得全任務成就「傳說中的萬能幫手」就必須要兩條分岐的任務都完成一次才行，換言之玩家最少要以章節選擇功能重玩一次第九章才可解完所有任務（不過反正還有全Hard以及全禮服等成就，亦即玩家無論如果都要跑幾次第九章）。

第三章支線任務（共6個），正常都會解完，沒什麼特別要補充。三隻小貓的位置：

FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜第三章支線三隻小貓位置

第八章支線任務（共6個），同樣是都會在地圖標好位置，沒什麼要補充：

巡邏的孩子們位置：

第九章支線任務：就如前文所述地圖只會顯示3個但實際有5個，兩條分支分別有2個任務。山姆派路線任務：

進入山姆派路線的條件請見另文（一般情況下進入山姆路線機會大）：

FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜喬尼的超級死黨成就解法

瑪姆派路線任務：

瑪姆派路線的條件如下（由於不知道是關鍵flag還是分數制，以下貼出筆者進入瑪姆路線的選項供大家參考）：

5. 對Aerith的衣著評價選「不用管別人怎麼想」

3. 和山姆玩擲硬幣時還「還是算了」

2. 旅館外拉客的人回答「不需要」

1. 山姆問起蒂法的特徵時選「經營店面」

第十四章支線任務（共9個）：

這裡是比較容易漏掉的位置，因為任務分散在不同地區，而且沒有事先標記在地圖上，需要自己找到相關NPC才能承接。但任務內容並沒有太難，大部份都是按指示進行即可，以下列出十四章各任務的承接位置和注意點：

16. 消失的孩子們：在綠葉之家找老師接任務，然後去公共墓地打倒敵人即可完成，墓地鎖匙在莫古利商店換

17. 尋找陸行鳥：在第五貧民窟去車站的入口處和陸行鳥小屋員工接任務，尋找3隻陸行鳥。找齊後交任務可獲陸行鳥無限乘車證，以後坐陸行鳥車就免費。

18. 手下的仇恨：在圍牆商店街和按摩店外的瑪姆接任務，之後去第五貧民區的綠葉之家旁邊的空地（和雷德決鬥的那處）打倒敵人即可。

19. 動搖的決心：在圍牆商店街的男男男健身館內和安東尼比試引體上升小遊戲勝利後完成。

20. 音樂的力量：在圍牆商店街的點唱機（旅館旁邊小路進去）旁邊的貝蒂接任務，需要12、16、及30號唱片才能完成。全唱片位置請見另文攻略。

21. 秘傳藥方：在第五貧民窟和醫生接任務（綠葉之家斜對面，町內會對面），需要收集3種道具，藥用花在教堂地上，莫古利搗藥缽在莫古利商店交換，兇惡巨獸的角打倒地下設施最深處的Boss獲得（可和任務24一同完成）。

22. 淘氣盜賊：在第五貧民窟車站和強尼承按，然後去教堂找琪利耶，之後按指示進行即可。

23. 古留根尾的秘密財產：在第五貧民窟去車站途中的路口找記者承接，然後打開3個寶庫，最後找房東婆婆即可完成任務。

24. 地底的吼咆：綠意公園找懷默（自警隊隊長）承接，之後去地下設施最深處打倒Boss即可完成。