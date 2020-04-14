FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜全唱片入手位置一覽

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，而SQEX也沒有辜負Fans多年等待，遊戲水準非常高相當好玩。以下為大家遊戲其中一個收集元素「唱片」的入手位置一覽。

遊戲總共有31隻唱片，全部收集完後可獲得成就（獎杯）「音樂巨匠」，所以如果想打白金的話就必須需要收齊。另外是其中一個支線任務也需要3張指定的唱片。大部份唱片都不難收集，入手途徑就是直在商店/自動販賣機購入或者和NPC對話獲得，經過獲得地點附近時BGM會改變且畫面左上角會出現曲名（未獲得唱片時顯示為？？？？），這時就知道附近有唱片可取了。

全31張唱片入手位置（按圖放大）：

01. The Prelude：在第柒區貧民窟的道具店購買

02. Bombing Mission：伍號魔晄爐 正門 大門管理室的自動販賣機

03. Tifa's Theme：調查第七天堂的點唱機獲得

04. Barret's Theme：第柒區貧民窟站車站前道具店

05. Lurking in the Darkness：第十五章前往上層途中，中央塔1F的自動販賣機，在主線必經之路上不會漏掉

06. Let the Battles Begin!：列車墓地 列車車庫 2F的自動販賣機

07. Turks' Theme：在六五街道兩個陸行鳥車站正中間，和站在河邊的NPC對話獲得

08. Under the Rotting Rizza：第九章圍牆商店街旅館旁邊的小巷通往一個小廣場內的點唱機獲得

09. The Oppressed：下水道 第六地區 下水道第一水路的自動販賣機

10. Honeybee Inn：圍牆商店街的藥品店

11. Don of the Slums：古留根尾宅邸內的自動販賣機

12. Fight On!：圍牆商店街鬥技場的紀念品店出售，要第十四章才能獲得

13. The Chase：第六地區 封鎖區 第四水路的自動販賣機有售，就在第十四章主線追古留根尾到下水道途中

14. Main Theme of FFVII：第柒區 圓盤崩塌區域 地下實驗室 B1F 休息室 神羅公司地下實驗室的自動販賣機

15. On Our Way：第陸區貧民窟綠意公園避難所的道具店

16. Good Night, Until Tomorrow：到達第十四章時圍牆商店街的旅館，進門右邊NPC對話獲得，題外話個人認為這個NPC的樣子很像植松伸夫

17. Farm Boy：第九章圍牆商店街的和女牛仔NPC對話獲得，在蜜蜂之館前右邊上樓梯處

18. Electric de Chocobo：第肆區 圓盤內部 圓盤上層 圓盤換氣設備 管理室門口的自動販賣機，就是關閉巨型風扇去取召喚魔石的地方

19. Costa del Sol：第伍區貧民窟的魔晶石商店

20. Gold Saucer：在第伍區貧民窟的孩童秘密基地中以莫古利獎牌交換

21. Cait Sith's Theme：第伍區貧民窟站的自動販賣機

22. Cosmo Canyon：下陷道路下層自動販賣機，就在和Aerith前往圍牆商店街的途中

23. Descendant of Shinobi：第十四章第伍區貧民窟站和NPC對話獲得

24. Wutai：第十四章圍牆商店街古留根尾大宅右邊的工地（即圍牆商店街開發地區）與NPC對話獲得

25. Tango of Tears：綠葉之家旁邊的町內會（老人聚集處）裡調查點唱機獲得

26. Let the Battles Begin! -REMAKE-：第九章蜜蜂之館進行跳舞小遊戲教學時完美通關（10個Great）獲得

27. Hip Hop de Chocobo：和第柒區貧民窟的NPC對話獲得，就在第七天堂旁邊

28. Stamp：第五章螺旋隧道E區域的自動販賣機，就在火車路軌盡頭處打一堆重火力兵和火箭炮台後不遠處

29. The Midgar Blues：第九章圍牆商店街和居酒屋（古留根尾大宅前左手邊）內的歌手對話獲得

30. Stand Up：第十四章圍牆商店街蜜蜂之館門前左手邊鑽進去裡面和NPC對話獲得

31. Scarlet's Theme：神羅總公司大廈 63F員工休息區，上樓梯去上層調查點唱機獲得，如果前面的唱片都收齊的話會在這裡跳杯