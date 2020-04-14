FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE攻略｜喬尼的超級死黨成就解法

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想將此遊戲打至白金成就，以下為大家遊戲其中一個成就「喬尼的超級死黨」的達成方法。

要達成此成就需要完成所有和喬尼（Johnny）有關的事件（Extra），並不算太困難。首先是第三章拯救喬尼的任務，由於是主線之一所以必然達成。

接下來就到第九章在圍牆商店街，這是比較棘手的地方。進入圍牆商店走到古留根尾大宅前時街時會見到喬尼在面前跑過，並出現Extra任務「流浪喬尼」。接著可以在蜜蜂之館前找到喬尼，和喬尼對話（選項選我懂或不懂都可以）然後繼續進行主線便可。

主線在古留根尾大宅出來後會進入cutscene遇上喬尼，接下來要去找三位代理人；找完代理人後遊戲會進入兩個支線分歧，分別是山姆（陸行鳥大叔）和瑪姆（按摩店）兩條路線，需要走山姆路線才能完成喬尼有關的事件。

至於進入哪條路線由玩家在第九章中作出的選項而定，但目前並不知道關鍵的flag是哪個，又或者有沒有要求特定組合才會進入某條路線。以下為筆者進入山姆派路線時的回答選項：

1. 進入圍牆商店街的時候與山姆對話，在談起Tifa的特徵時回答「身材很好」。 2. 在旅館外拉客的人回答「多少錢？」。 3. 尋找三個代理人時在山姆處擲公字，選「正面」。 4. 在按摩店接受按摩時選3000元套餐。 5. 按摩完後對Aerith的造型選擇「我不討厭」。

個人認為最主要的選項應該是第1有關Tifa的特徵和5對Aerith造型的評價，不過沒有實際測試就是了。然後將山姆派的兩個支線任務「無盡之夜」和「爆炸火辣身軀」都解完便可，記得每次可和喬尼對話（三角形）時都對一對話（雖然不知是否條件之一但對話了比較保險）。

最後是第十四章，在第伍區貧民窟車站可遇到喬尼（同時開啟支線任務「淘氣盜賊」），幫他找回被琪利耶偷走的錢包。去教堂和琪利耶對話，然後按指示將任務解到尾就可拿回錢包，將錢包交給在車站的喬尼就可完任務。如果前面沒有解漏的話，就會在這時跳杯。