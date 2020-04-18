《日本沉沒2020》今年夏天Netflix獨家上架　經典大災難作超應景

執導過《別對映像研出手！》、《惡魔人 crybaby》等作品的導演湯淺政明所操刀的新作動畫《日本沉沒 2020》公開了宣傳主視覺，本作將於今年夏天於 Netflix 獨家上架。

《日本沉沒 2020》是以小松左京在 1973 年發表的小說《日本沉沒》改編，在兩度電影化後，這是第一次做成動畫作品。以 2020 年的日本為舞台，東京突然受到地震侵襲，武藤一家將試著從混亂中逃出生天，但漸漸下沉的日本列島卻沒有放過他們逃跑的腳步。極限狀態下所呈現出的生與死、相遇與離別，武藤步與武藤剛這對姊弟將在沒有方向的現實中相信著未來，將餘命寄託在強韌的生存意志上。

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這次公開的宣傳主視覺呈現的是某人的手拿著武藤一家露出笑臉的合照，而照片中的背景可以看出是在震災之後滿目瘡痍的景象。折舊的照片之後是蔚藍的海與普照的陽光，是否真的為觀眾們帶來了充滿希望的感覺呢......湯淺導演也表示他想要呈現的是「一個普通家庭的故事」，首次動畫化的本作又將會寫出怎樣的故事，敬請期待作品正式播出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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