SONY支持在家抗疫　《UNCHARTED 1-3合集》、《Journey》免費下載

全球人們為了努力防止COVID-19 新冠肺炎病毒的擴散而待在家中，SIE 宣佈為響應在家防疫，將《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》（UNCHARTED: The Nathan Drake Collection）和《風之旅人》（Journey）即日開放免費下載，兌換後即可一直擁有。

SIE 表示作為家庭娛樂平台，非常重視自身的社會責任，為了感謝大家對於減輕疫情影響而做的努力，宣布「Play At Home」活動，包括兩部分內容：首先，提供免費遊戲讓 PlayStation 玩家可以在家中娛樂；其次，對於工作室正面臨困境及財務危機。SIE 安排了一千萬美金用於幫助小型獨立遊戲工作室，使他們可以繼續為所有玩家提供精彩的遊戲體驗。

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在香港時間 4 月 16 日凌晨 04:00 至 5 月 6 日凌晨 04:00 期間，《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》和《風之旅人》兩款遊戲將提供免費下載，無須擁有 PS PLUS 會員資格，兌換後即可一直擁有。但避免因為疫情造成網路頻寬吃緊，下載速度會稍微慢些。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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