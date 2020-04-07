【新冠肺炎】《柯南》、《紫羅蘭永恆花園》電影受疫情影響延期

原定 2020 年 4 月 17 日將在日本上映的動畫電影《名偵探柯南 緋色的彈丸》，因防止COVID-19新冠肺炎疫情擴大，官方發表將延期上映的聲明，同時也在官方推特貼出了原作者青山剛昌老師所繪製的致歉圖。

電影官網上的聲明提到「對期待作品上映的各位致上萬分歉意，另外，已經購入的預售票在延期後依然可以使用，請妥善保存。」還提到 4 月 6 日將播出特別節目，希望粉絲們記得收看。而青山老師則是繪製了柯南對粉絲們說「只能跟期待上映的大家說聲對不起，請大家再稍微等待一下，因為狀況嚴重，所以希望大家不要驚慌並且冷靜的繼續加油下去！」

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而原本將與新電影上映同日舉行的徹夜上映活動，也因為肺炎疫情確定停辦，看來接下來也將會影響到台灣的上映時間。目前采昌所預定代理的《劇場版紫羅蘭永恆花園》就因為日本延後上映的關係，將台灣原訂 5 月 15 日的上映時間往後推遲，詳細時間必須等到日方決定上映時間後才能擬定，台灣的粉絲只能再稍等一下了。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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