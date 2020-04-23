《FINAL FANTASY VII REMAKE》同原版有幾大分別？全18章完整對比

由 Square Enix 自4 月 10 日起在 PS4 主機上推出，發售短短三天全球累計出貨就突破 350 萬套的人氣 RPG《FF7》最新重製版《Final Fantasy VII Remake》（Final Fantasy VII 重製版），想必已經有許多玩家們都至少破過一輪以上，至今仍為這次的重製版感動不已吧！

▼▼▼先看幾個重點畫面對比（劇透較少）▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

雖然這次的重製版內容，只有當初 PS 版的前半部，米德加都市篇的內容而已，不過在遊戲中除了針對畫面大幅升級，加入眾多 CG 過場動畫演出外，還追加了以克勞德萬能屋為首的眾多支線，以及針對整個米德加都市的各幕場景大幅寫實追加，讓玩家們能彷彿真正置身於米德加這座巨大都市中，展開與之前 PS 版截然不同的冒險體驗！

而隨著本作正式上市，目前在 Youtube 上也公開了許多的比照影片，針對之前 PS 版的內容與現在 PS4 版的畫面進行比較；其中就有網友，將從第一章開始到第十八章為止整個 PS4 版劇情動畫與 PS 版的比對畫面擷取合在一起，讓玩家們可以透過完整的比對，確認兩個版本之間的演出差異，並藉此回顧當初 PS 版與現在 PS4 版的進化，喜歡《FF7》的粉絲們，務必要來欣賞看看這款比對剪輯影片的內容唷！（影片內容有雷，尚未全破玩家可斟酌是否要看完全部）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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