《FINAL FANTASY VII REMAKE》團隊訪談　揭賽菲羅斯提早現身原因

《Final Fantasy VII 重製版》發售後一週，Square Enix 官網釋出副總監濱口直樹和製作人北瀨佳範的訪談，分享關於重製版劇本的調整構想，特別是賽菲羅斯戲份大幅增加的原因。 在訪談中濱口直樹透露，《Final Fantasy VII》是激發他進入遊戲開發的契機，因為想要創造出對人們有深遠影響以及情感回饋的事物，能夠藉由創造娛樂來觸動人心是相當了不起的事情。因為《Final Fantasy VII》改變了他的一生，在《Final Fantasy VII 重製版》的開發中，他將自己作為一位遊戲開發者的全部投入到了這項開發專案當中，也期待看到粉絲的反應。

關於《Final Fantasy VII 重製版》的開發陣容，是由北瀨佳範這樣的原班人馬，還有參與過《Final Fantasy VII》衍生作開發項目的老將，以及像濱口直樹受到《Final Fantasy VII》啟發而加入遊戲製作的年輕一代。當聽到重製專案時，來自全球的人們都表達出了想要加入這個專案的熱情，因此團隊想要將本作打造為《Final Fantasy VII》的終極版本，讓玩家過了 20 年都還能記得這一切。

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被問到重製版當中的新舊元素平衡，副總監濱口表示，本次開發理念是以尊重原作的基礎上，重新塑造新元素，帶給玩家更具沈浸式的體驗。因此大部分增加的內容是填補原作敘事中的空白，也就是原作不曾構築的，包括劇情的過場以及敘事節奏不流暢的部份，透過重製讓故事更有連貫性。

在這樣的前提之下，遊戲故事結構在開發中變化相當大，與編劇野島一成的合作並非是他撰寫劇本，然後才來製作遊戲內容。遊戲的的敘事節奏為了取得平衡，情感的高低起伏以及增加刺激性的地方都成為故事焦點的一部分。而當團隊描繪遊戲的面貌時，如果劇情不通順、或是場景不足，就會收集相關資料給編劇野島一成，他就會對劇本進行調整，使其符合遊戲框架。藉由這樣的互動方式，讓編劇故事與遊戲結構有效結合，成為一個令人感到刺激且滿意的遊戲。

到了重製版，玩家幾乎都知道賽菲羅斯這號人物！開發團隊審視讓他到後面才出現不會有什麼效果，因此團隊決定讓他在這次重製版第一部中更早出現（《FINAL FANTASY VII REMAKE》遊戲截圖）

關於賽菲羅斯比原作更早現身，製作人北瀨表示，原作中賽菲羅斯的戲份安排靈感來自於電影《大白鯊》。利用各種方式讓玩家對他的存在感到好奇，直到劇本後期才呈現出他的全貌。藉此加強人們心中對他強大的形象，用間接的方式呈現恐懼與壓迫感，到他真正現身時玩家就會被震攝到。

可是到了重製版，這樣的安排效果大減，部分原因是玩家幾乎都知道賽菲羅斯這號人物！開發團隊審視讓他到後面才出現不會有什麼效果，但是賽菲羅斯是《Final Fantasy VII》全系列的重要人物，因此團隊決定讓他在這次重製版第一部中更早就出現。

被問到重製版的戰鬥系統相關的問題，開發團隊被問了一個「好的 RPG 戰鬥系統該有哪要素？」濱口副總監表示「要給玩家提供選擇」，這部不僅是對戰鬥很重要，對各種機制來說也很重要，但對玩家來說，他們能夠選擇怎麼玩，也得到自己做得很好的反饋。如果只給玩家一種玩法，他們不能體會到在玩的感覺，當玩家做了正確的選擇，就會覺得自己相當有技巧。

這種反饋循環是相當重要的，角色扮演遊戲的戰鬥會提供很多機會來讓玩家做決定，從使用技能到面對不同敵人，做出正確的決定時，會讓你感覺很好，這一點濱口副總監認為是在設計戰鬥時很重要、必須被考慮到的元素。

濱口直樹表示在《Final Fantasy VII》發售時他還沒加入遊戲開發，是以玩家的身份體驗，能與原班人馬以及作為粉絲的相關開發人員一同合作，是最特別的回憶（《FINAL FANTASY VII REMAKE》遊戲截圖）

最後被問到在《Final Fantasy VII 重製版》開發中的最深刻記憶，濱口直樹表示能夠參與其中就是相當特別的經驗，在《Final Fantasy VII》發售時他還沒加入遊戲開發，以一個玩家的身份感受到遊戲以及《Final Fantasy》系列魅力，而後引領他進入遊戲開發領域，能與原班人馬以及作為粉絲的相關開發人員一同合作，就是最特別的回憶。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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