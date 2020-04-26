千值練 帝皇萬能俠 HAGANE WORKS合金　平舊版一半包皇帝椅配件多

千值練 Riobot 帝皇萬能俠（Mazinkaiser マジンカイザー）是推出4年來二手價只升不跌的神作；18年跟好微笑Good Smile Company 合作推出MODERIOD模型版同樣熱賣，近日兩家公司成立「HAGANE WORKS」（hagane即日文：鋼）合金系列，三度由坂本洋一負責原形，17cm身高介乎Riobot、MODERIOD之間，加入原創「皇帝椅」及多種新武器配件，價錢比Riobot平一半，抵！

HAGANE WORKS 帝皇萬能俠

新部件1 皇帝椅：最搶眼的新配件，取代一般合金附送的display台座，椅背又可收納各武器、拳頭，甚至可將飛翼安置上去，既實用，又令玩具拍照時多了小props，非常醒目的構想！

新部件2 長機頭帝皇噴射機：多了一部機頭勁長的帝皇噴射機，用來表達插入頭部合體過程中間步驟，但個人覺得如果用透明膠製並保留機頭不上色，效果應會更明顯。

新部件3 帝皇雙劍：武器方面，Riobot版只提供遊戲版帝皇萬能俠的單刀，新作則再加一對OVA版本帝皇萬能俠才開始使用的帝皇雙劍，更可組合成雙刃劍。

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「3個版本應該揀那個？」

講到尾，對千值帝皇萬能俠 感興趣的人一定會問這個問題，首先要睇你Budget，模型就不用講啦，3百幾蚊，沒有資金買合金的朋友可以買模型回家慢慢砌。至於訂8月發售的HAGANE WORKS版，還是高追Riobot？近日千值的官方blog出了一批比較圖，首先可以看看三者身高的比較。

另外，HAGANE WORKS 的「含金量」其實不比Riobots少，看這張圖片，當中有箭咀指著的銀色部份全是合金，「舉鐵一派」應該滿意。

可動方面，它的關節雖然是跟模型比，但不會比Riobot版帝皇差太多，不過千值練始終為神作Riobot留了一手，從放大圖片可見，不少位置都取消了分件，以一件過部件+精細上色處理：所以在可動性、細部銳利度、上色三方面，Riobot始終是比較出色。

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總結，HAGANE WORKS 版帝皇萬能俠雖然很多細節比不上Riobot版，但定價只是17500日圓，足足比後者34500日圓平一半，而且有很多配件，支持者應該不少。