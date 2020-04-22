《福音戰士EVA 新劇場版：終》一番賞景品．EVA初號機30cm高勁型

遊戲動漫
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《福音戰士EVA 新劇場版：終》（日語：シン・エヴァンゲリオン劇場版:||，英語：Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time）雖已決定延期上映，但相應的玩具精品就照原定計劃推出。

一番賞（一番くじ）繼4月一系列「EVA 2020」囡囡figure，7月15日將推出正式以《福音戰士EVA 新劇場版：終》造型為主題的一輯「一番くじ シン・エヴァンゲリオン劇場版～初号機、出撃せよ！～」，當中A賞EVA初號機 Figure身型靚絕，如果俾我800日圓抽中就不得了！

睇埋其他景品獎有咩款式（點擊放大）

A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

+3
+2

B賞 式波・アスカ・ラングレー フィギュア

+2

C賞 アヤナミレイ（仮称） フィギュア

D賞 真希波・マリ・イラストリアス フィギュア

新世紀 EVA Uniqlo 最新款UT圖輯 （點圖放大）

+20
+19
+18

其他獎品List：

E賞 エヴァンゲリオン２号機 描きおろしイラストボード（插畫板）

F賞 渚カヲル 描きおろしイラストボード（插畫板）

G賞 タオルアソート（毛巾）

H賞 リングノート（記事簿）

I賞 クリアファイルセット（folder套裝）

ラストワン賞 ラストワンver.式波・アスカ・ラングレー フィギュア（Last One 賞）ダブルチャンスキャンペーン エヴァンゲリオン初号機 フィギュア（日本限定二次抽獎）

全文圖片來源：（連結

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