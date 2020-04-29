戀愛遊戲《KukkoroDays》5月登場　女騎士轉生秋葉原與宅男同居

qureate 宣布，預定於 2020 年 5 月在 PC Steam 平台上，推出一款新作遊戲《KukkoroDays》（くっころでいず）與玩家們見面，並將支援日文／英文／繁體中文／簡體中文等多種語系。

《KukkoroDays》為一款由日本知名開發者「臼田裕次郎」擔任企劃原案．製作人，人氣繪師「乾和音」擔任角色設計，採用插圖會滑順且充滿立體感地動作的「E-mote」引擎進行製作，讓玩家們能欣賞到角色們栩栩如生動態演出，描述從異世界轉生到現代日本的女騎士，與阿宅主角在秋葉原的共同生活的戀愛喜劇文字冒險遊戲。

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而在本作故事背景方面，描述原本過著平凡無奇人生的主角，卻因為某天突然出現在自己家裡的魔法陣而使得人生產生巨大轉折！從魔法陣中出現的，是身上穿著甲冑並負傷的女騎士。自稱是從異世界轉生而來的女騎士，為了尋找回到原本世界的方法而暫時與主角一起生活，而她是否能順利回到自己的世界？她的出現又將為主角和平的日常怎樣的改變？

附帶一提，在本作日文遊戲名稱「くっころ」部分，這是玩家們在許多作品中都可以看到，當自尊高傲的女騎士們被獸人或魔族、或敵人所抓到後，一定會說的標準台詞「くっ、殺せ！」（可惡，殺了我吧！）的簡語。而在遊戲中，這名來自異世界的殺了我女騎士跟獸人（？）阿宅男主之間，究竟會發生怎樣Ｈ的同居生活，就有待玩家們屆時親身來體驗看看囉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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