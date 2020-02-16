《Temtem》激似Pokemon的MMO！眾籌推出評價極高　銷量已超50萬

在遊戲平台Steam上近期有一款熱門遊戲搶佔了許多玩家的目光，而它甚至還在測試版本，就在15,000個以上評論中獲得了「極度好評」，銷售的價格159元港幣並不算太便宜，卻已售出50萬套。

一款與《Pokemon》（精靈寶可夢/寵物小精靈）極度相似的蒐集、養成、對戰遊戲《Temtem》。

《Temtem》是什麼，這麼像《Pokemon》可以嗎？

《Temtem》是由西班牙遊戲開發團隊Crema Games所推出，在1月22日發行時首日售出5萬套，連續兩週登上銷售榜。雖然《Temtem》本身或遊戲開發商並不是舉世皆知，但只要稍微看過遊戲畫面，就能直接聯想到世界頂級IP——《精靈寶可夢 Pokemon》。

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《Temtem》與《Pokemon》有著驚人的相似程度，不管是培養、蒐集、對戰、道館、進化等，《Temtem》開發團隊也不諱言從《Pokemon》中獲得啟發，甚至有些人直接批評其為抄襲。但從銷售數字來看，尚在搶先體驗版本的《Temtem》卻相當熱門，並沒有受到「極度相像Pokemon」的影響，根據監控Steam數據的網站Steam Spy的資料顯示，發售數量約於50-100萬間，也獲得了萬條正面評價。

《Temtem》最先於2018年5月在群眾募資平台Kickstarter上募資，成功獲得了目標8倍以上的57.3萬美元。

《Temtme》的對戰畫面，能直覺聯想到《寶可夢》系列。（《Temtem》遊戲圖片）

而在群眾募資期間，就不斷被質疑「會不會被《Pokemon》的公司提告？」畢竟任天堂的法務部門在遊戲界的名稱相當響亮，《Temtem》的開發團隊則表示：一切合法，並沒有使用到任天堂的專利或版權。

意思是，《Temtem》是一款在合法範圍內的，極似《Pokemon》新遊戲。

《Temtem》與《Pokemon》到底有多像？

真的超像。

連《寶可夢》的「草叢遇怪」，也能在《Temtem》中看到。（《Temtem》遊戲圖片）

《Temtem》的開發商的確大量參考了《Pokemon》各種代表性的設計元素。不管是遊戲劇情中著名的「三選一」、又或者在草叢遭遇野生騰獸（《Temtem》中的寵物名稱）、宿敵橋段、挑戰道館、騰獸博士等等。

《Temtme》中的「騰獸」，也有屬性相剋表。（《Temtem》遊戲圖片）

甚至是騰獸部分，也有屬性剋制、只能攜帶四個招式的設定。

那《Temtem》有什麼不一樣？

《Temtem》最主要的不同在於對戰上的設計與MMO（大型多人線上遊戲）的核心概念。

《Temtem》的對戰為騰獸間的2對2為主，也有額外設置「耐力值」來限制技能使用次數的上限，最高階的技能則需要經過特定的回合數才能使用。從各種對戰上為了保持平衡性的設計細節，可以預見《Temtem》應該有規劃往後電競化的發展。

但是最吸引玩家的，可能是本質上《Temtem》想要開發的是一款MMO遊戲。

過去《Pokemon》雖然也能夠連線、對戰，但大致上仍是以單人遊戲為主，而《Temtem》在走出新手村後，就能看到所有玩家到處走來走去，玩家可以直接與其他玩家互動、交易騰獸、對戰、一起遊玩，這也是《Temtem》的主打。

MMO的遊戲方式，也許是玩家們真正期望的「Pokemon」玩法，給了《Temtem》在《Pokemon》陰影之下的生存空間。不過《Temtem》尚在體驗版本，現在的銷售數字是否只是一時的高峰，仍需要更多的時間來證明。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】

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