《刀劍神域 彼岸遊境》宣佈延至7月推出！遊戲、動畫同受疫情影響

原訂於 2020 年 5 月 21 日發售的 PS4／Xbox One／STEAM版《刀劍神域 彼岸遊境》今日發表延期聲明，由於COVID-19肺炎疫情擴大而造成開發狀況受到影響，考量到喜愛本作的玩家以及所有工作人員的健康安全，遊戲將延後至 2020 年 7 月 9 日發售。

由於日本新冠肺炎疫情持續擴大，日前傳出原定開播的第二季動畫《刀劍神域 Alicization：War of Underworld》最終章，決定延期到今年七月播出。今日《刀劍神域 彼岸遊境》製作人二見鷹介也在官方網站公開向各位期待已久的玩家，致上最深的歉意。表示因為疫情擴大的影響，導致遊戲無法在原訂的 5 月 21 日發售，PS4／Xbox One／STEAM版 都將延期到 7 月發售，中文版亦同。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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