《刀劍神域 彼岸遊境》宣佈延至7月推出！遊戲、動畫同受疫情影響

撰文：gamebase
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原訂於 2020 年 5 月 21 日發售的 PS4／Xbox One／STEAM版《刀劍神域 彼岸遊境》今日發表延期聲明，由於COVID-19肺炎疫情擴大而造成開發狀況受到影響，考量到喜愛本作的玩家以及所有工作人員的健康安全，遊戲將延後至 2020 年 7 月 9 日發售。
【発売延期のお知らせ】— ソードアート・オンライン ゲーム公式情報 (@sao_gameinfo) April 24, 2020
2020/5/21発売予定の家庭用最新作 「SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris」の発売を7/9に延期させて頂きます。発売をお待ち頂いている皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。
詳細は公式HPをご確認ください。https://t.co/kFmfmkuCEM#SAOAL
由於日本新冠肺炎疫情持續擴大，日前傳出原定開播的第二季動畫《刀劍神域 Alicization：War of Underworld》最終章，決定延期到今年七月播出。今日《刀劍神域 彼岸遊境》製作人二見鷹介也在官方網站公開向各位期待已久的玩家，致上最深的歉意。表示因為疫情擴大的影響，導致遊戲無法在原訂的 5 月 21 日發售，PS4／Xbox One／STEAM版 都將延期到 7 月發售，中文版亦同。
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▼▼▼相關圖輯：受疫情影響延後動畫一覽（截至24/4）▼▼▼
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【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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