【聖劍傳說3重製版】攻略 最強隱藏BOSS黑色拉比兔

《聖劍傳說3重製版》TRIALS OF MANA今次都有原作中的最強隱藏BOSS黑色拉比兔，等級為Lv83比爆機後追加迷宮的亞妮絲還要高，以下提供攻略：

最強隱藏BOSS黑色拉比兔

今次重製版，黑色拉比兔是全部主角路線都會登場。當最終BOSS去了瑪娜聖時黑兔便會出現，地點就是各主角三大路線的迷宮。例如杜蘭及安潔菈是琉璃沙漠、凱文及夏綠蒂是迷惑叢林、霍克艾及莉絲是黑暗洞悉。在門口已經會見到一個拉比兔的石像，會快速傳送至黑色拉比兔附近的地方。

去聖域前回到各迷宮就會出現拉比兔石像

攻略黑色拉比兔

黑色拉比兔是遊戲中最強隱藏BOSS，事前建議各人先爆機取得4轉職業，取得部份甚至全部的最強裝備才挑戰，基本上打完亞妮絲後才回去會更安定。因為牠對火水土風半減、月木無效及光闇吸收，所以可以主力用物理攻擊或無屬性魔法。因為牠會為玩家附魔「黑暗武器」，變成闇屬吸HP，在挑戰前也務必要為圓環道具欄準備「星塵藥草」以解除狀態。黑色拉比兔分有普通模式、力量模式、魔法模式及認真模式，會追加不同的招式。

一旦被附加了闇屬性，要用星塵藥草解除

普通模式：

多使用「變大變大」、「眼睛光線」，亦會使用「暗黑武器」、「石化雲霧」、「變身術+」、「召喚 上級惡魔」等招式。尤其以跳起空中壓下來的「變大變大」特別要注意，因為一下就扣2千HP絕對會被秒殺。而「眼睛光線」則可跳起來避開。如果有人中了暗黑武器、石化、莫古化等應立即解除異常。

力量模式：

身體發出紅光攻擊力增強，多使用「變大變大」、「眼睛光線」，會追加招式「精神波動」。基本上還是要特別注意「變大變大」，其餘同普通模式差不多。

魔法模式：

追加招式「聖光束」、「暗黑門扉」，前者會連續三發直線射出激光，可以來回橫移動來迴避。後者則是大範圍前方向的射擊。因為此模式不太會用「變大變大」，某程度上威脅比較低。

限時機關：

黑色拉比兔會有兩種限時機關，一種是場中出現三個小黑球，另一種是中央出現大黑球。如果時限前解除不到，會發動「地獄十字星」即死級別的魔法，兩種都應立即去用連擊或魔法來解除。

認真模式：

黑色拉比兔在瀕死時發動，會在場分裂多隻黑色拉比兔，同時發動限時機關。限時內無法全部擊破便會發動「遠古秘法」，全體大傷害。但是會依擊破數令傷害降低，所以不算太危險。反而分裂時更加要注意分身們的「變大變大」，幾隻間斷出會非常危險，有需要可開必殺技來連消帶打。

戰勝後獎勵：

勝利時便可取得遊戲中最強的連結技能「漆黑之力」，可以令戰鬥時的MP消耗歸0。換句話說安潔菈便可狂放魔法變成最強攻擊手。用此技能來挑戰回Hard亞妮絲的2分鐘挑戰也變得輕而易舉。

題外話：25年前原作的黑兔

黑色拉比兔在原作中是在「龍之穴」出沒，只有杜蘭及安潔菈的龍帝路線才會出現，而且位置是隱藏在牆壁之內，加上當年互聯網還未流通，所以是夢幻般的隱藏BOSS。原作中的黑色拉比兔其實遠比重製版還要強，因為牠會對LV1以上的必殺技做反制，一般玩家用LV2必殺技想打大傷害，反而會被狂召LV99惡魔秒殺，而且用魔法打牠亦會被全體魔法反擊，非常難搞。不過當年也有屈機的應對方法，因為黑色拉比兔的HP已經是65500，接近遊戲十六進制65535的上限值，只要開場投個暗闇硬幣給牠或放闇魔法，當牠吸收了HP例如200點後，突破上限就會重置，此時如再打出200點的傷害牠就會立即死亡。