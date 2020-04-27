【聖劍傳說3 重製版】攻略 全50仙人掌小弟位置 取超強連結技能

遊戲動漫
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《聖劍傳說3重製版》TRIALS OF MANA 追加了一些原作沒有的元素，其中一個便是找出各版圖中的「仙人掌小弟」，遊戲中共有50個，以下就提供全位置及獎勵詳情。

找齊仙人掌小弟獎勵非常豐厚，而且也是獎盃之一

仙人掌小弟各階段報酬：

5個 能夠得知尚未發現的寶箱數量
10個 在店家購買商品時能享有10%折扣
15個 偶爾能夠獲得2倍的經驗值
20個 逃離戰鬥的時間減半
25個 能在旅店免費住宿，且在店家購買商品時能享有20%折扣
30個 讓黑市販賣的商品增加，且重新分配養成點數所需的金額也變為半價
35個 能夠得知尚未發現的寶箱位置，與仙人掌小弟的數量
40個 偶爾能夠獲得3倍的經驗值
45個 種植種子時更容易出現好的武器、防具
50個 能夠獲得仙人掌小弟指環，並可從仙人掌小弟那裡取得連結技能

因為各階段的獎勵其實都非常實用，尤其是3倍經驗值及提升種子種植出最強武器防具的機率，固此非常建議大家全部找齊。而全取50個時更可取得仙人掌指環及連結技能，尤其是後者可以開戰時自動回復200%必殺技計，有了它才玩爆機後的迷宮會輕鬆非常之多。

開戰回復200% SP，即是每局都可狂放必殺技掃場

全50仙人掌小弟位置 ：

+46
+45
+44
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