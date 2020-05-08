《Xenoblade異度神劍 決定版》公開新後傳劇情　決戰一年後再冒險

日本任天堂預定於 2020 年 5 月 29 日在 Nintendo Switch 主機上推出，將過去 Wii 人氣 RPG《異度神劍》重新移植的重製版本《異度神劍 決定版》（Xenoblade Definitive Edition／ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション），之前曾為玩家們介紹，本次 Switch 版將會追加一個描寫主線過關後主角們後日譚劇情的追加章節後傳「相連的未來」（つながる未来），如今官方特地公開這個後傳舞台「巨神肩」的最新情報畫面讓玩家們欣賞。

《Xenoblade異度神劍 決定版》後傳「相連的未來」（官方圖片）

《異度神劍 決定版》為一款將 2010 年 在 Wii 主機上推出的《異度神劍》，重新移植到 Switch 主機上再度重新推出的移植重製版。而且在這次遊戲中，除了之前 Wii 版內容外，在畫面與操作上，都會配合 Switch 主機進行優化，並將會追加新的劇情、可讓玩家自訂角色外觀特色的時裝等各種追加內容要素，針對冒險途中造訪的殖民區6 的復興等，也將會加入更加便捷的確認提示，讓玩家們可以盡情暢玩體驗全新的《異度神劍》遊戲冒險！

而在本作公開的後傳劇情「相連的未來」部分，這是這次 Switch 版特地新追加，描述主角們在主線全破後新的挑戰的 Extra Story。在這個新章節中，將會以主線最終決戰的一年後作為時間背景，隨著和平終於造訪，所有種族攜手合作，共同進行新世界的復興。就在此時，休爾克向梅莉亞提議，一起前往尋找下落不明的皇都阿卡摩特。而當兩人搭乘飛行艇前往皇都途中，卻突然遭到砲擊，並因此而墜落在這個名為「巨神肩」的地方——。

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而在這次冒險的舞台「巨神肩」方面，這是一個有如巨神左肩一般，因為浮游礦物的緣故，而飄浮在半空中的浮島。當玩家們在巨神肩冒險時，將會與雖然年幼，但卻有著不輸大人堅強實力的兩名「諾彭族」（ノポン族）新夥伴～因為憧憬父親而以「勇者」為目標，有點怕生的「奇諾」（キノ）、有如奇諾母親一般，個性穩重，雖然外表可愛，但戰鬥卻是相當威猛的力量派的「妮妮」（ネネ）等新夥伴們相遇。

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除了奇諾與妮妮外，在巨神肩的各地，還散佈著許多諾彭族的測量士團隊「諾彭者」（ノポンジャー）。玩家們只要實現他們的心願，就可以讓他們加入成為夥伴，並在戰鬥時支援參與戰鬥，還可以與休爾克等人進行連攜，發動強力的必殺技，玩家們到時務必要來體驗看看！

另外，在新舞台「巨神肩」上，與主線一樣，將會有各式各樣的強敵等待著主角休爾克等人的到來。玩家們將在此面對周遭有如纏繞一層黑霧，不但擁有強大力量，還會因為身上的波動吸引周圍的敵人聚集，被稱為「霧乃獸」的全新強敵！而且由於在後傳中，休爾克已經不再擁有過去「未來視」的預見能力，因此在與敵人對戰的時候，必須更加慎重思考自己的戰術，才能順利打倒這些強敵。

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