《SNK Gals' Fighters》Switch版正式發售　新版收錄11名女主角！

日本SNK宣佈，Nintendo Switch版《SNK Gals' Fighters》2020年4月30日即日起在 Nintendo eShop正式發售。

Nintendo Switch版《SNK Gals' Fighters》（SNK官網）

《SNK Gals' Fighters》為一款之前在NeoGeo Pocket等平台推出，網羅包括「麻宮雅典娜／不知火舞／娜可露露」等SNK人氣女性角色們齊聚一堂，跨越不同遊戲參戰的人氣作！為了爭奪最強女主角的寶座，各女主角們在格鬥大會「Queen of Fighters」無不卯足全力一決高下！可愛詼諧的畫面和劇情、認真勝負的遊戲玩法，都是遊戲中的一大魅力。

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至於在這次Switch移植版方面，除了將會收錄8名可操作角色及3名隱藏角色，合計共11名極具魅力的女主角參戰之外，還搭載了「訓練模式」讓玩家們能熟悉各角色的格鬥技能。同時，本作還支援使用「桌上模式」和「手提模式」進行雙人對戰，讓玩家們可以跟朋友們一起享受白熱化的美少女對戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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