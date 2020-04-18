《Jump Force》推Switch豪華版　追加DLC 9位角色參戰

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）於2019年2月起陸續在PS4／Xbox One平台上推出，網羅日本Jump雜誌眾多人氣角色齊聚一堂的動作對戰遊戲《Jump Force》，宣佈也將預定於2020年推出Nintendo Switch版本《Jump Force Deluxe Edition》（Jump Force 豪華版）登場。

官方表示，在這次預定推出的Switch豪華版部分，除了將會把《Jump Force》的遊戲內容完整收錄外，還將會把之前所推出的「第一波角色Pass」中的九位角色等追加內容一起同梱，讓玩家們可以使用自己喜歡的角色，盡情享受這場最爽快的動作戰鬥！

附帶一提，《Jump Force》為一款由Bandai Namco Entertainment與Spike Chunsoft 共同合作，為紀念集英社少年漫畫雜誌「週刊少年Jump」創刊50周年推出的3D對戰動作遊戲。在遊戲中，將會以「歷代Jump英雄在現實世界戰鬥」為設計概念，網羅《七龍珠》、《海賊王》、《火影忍者》等多達17部作品、包括孫悟空、魯夫與漩渦鳴人等在內超過50名以上角色齊聚一堂，在由Unreal Engine 4引擎打造的美麗現時世界觀卡舞台上，展開最爽快刺激的動作戰鬥！

而配合這次Switch版的發表，官方也將於之後針對目前發行中的PS4／Xbox One版再陸續推出各自收錄五名新角色參戰的DLC讓玩家們使用。其中預定今年春天推出的第一波，將會收錄在《我的英雄學園》中登場，擁有操縱冰與火能力的「轟焦凍」等角色；而隨著Switch版推出，也將同步推出依樣收錄五名角色一起同梱的第二波角色 Pass。而且在第二波以後，將會從《獵人》、《幽遊白書》、《JoJo 奇妙冒險》中各自選出一名角色參戰，有興趣的玩家們可以隨時注意官方後續的公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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