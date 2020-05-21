《王國之心：黑暗之路》手遊新作6月初公開　疫情影響推出時間

日本 Square Enix 預定於 2020 年春天推出，與迪士尼共同合作的人氣動作 RPG《王國之心》手機系列最新作《王國之心：黑暗之路》（Kingdom Hearts Dark Road／キングダム ハーツ ダーク ロード，中文名暫稱，簡稱：KHDR），官方特地透過 Twitter 公開遊戲最新資訊讓玩家們知道。

在這款迪士尼與 Square Enix 共同合作的《王國之心》系列手機版新作中，不但將會主打「爽快感×反射神經×點擊超速戰鬥」的全新玩法，讓玩家們可以順著故事進行揭開系列登場的重要反派人物「傑亞諾德」（Xehanort／ゼアノート）年輕時代不為人知的過去秘密；另外本作也將採用與目前營運中的《Kingdom Hearts Union χ[Cross]》（簡稱：KHUX）相同 App 登入的獨特設計，讓玩家們可以透過 App 自由選擇登入遊戲，盡情享受《王國之心》系列的全新故事魅力！

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而根據官方表示，由於新冠肺炎疫情，使得開發環境因此受到影響（例如許多員工因此而在家工作），連帶也需要更多的時間來進行開發，因此目前內部正在重新檢討本作是否要依然決定於春天推出，而遲遲未能有最新情報公開，這點還請玩家們見諒。目前，本作預定將於 6 月初旬公開遊戲最新情報，屆時還請玩家們期待遊戲的最新發表。

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