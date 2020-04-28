直抄《鬼滅之刃》？韓國手遊《鬼殺之劍》稱相似非抄襲　極速關服

【《鬼滅之刃》山寨疑雲】日本人氣動漫《鬼滅之刃》手遊仍未正式推出，近日韓國手遊《귀살의검》（暫譯鬼殺之劍）卻引起抄襲質疑，事關除了名稱，連主角造型、故事設定等都與《鬼滅之刃》十分相似。雖然韓國官方Tennine否認抄襲，但該手遊即將停服，僅開服約5天便關閉。

（網上圖片）

《鬼殺之劍》是上周五（4月24日）在Google Play上架的動作RPG手遊，由韓國遊戲開發商Tennine製作，故事講述主角家人遭血鬼殺害，然後主角踏上殺鬼之路，設定與《鬼滅之刃》相似度99%。

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當然故事設定及名稱相似時有發生，但如果連角色造型都差不多，就難免引起網民熱論是否抄襲了。

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雖然Tennine聲稱沒有抄襲《鬼滅之刃》，只是背景及造型相似，惟《鬼殺之劍》收到大量負評，在Google Play平台評價極低。

事隔數天，遊戲管理團隊宣布《鬼殺之劍》將於周三（4月29日）上午10時關服，並就近日圍繞遊戲的問題致歉，「我們在遊戲開發方面的經驗不足給很多人帶來不便，經過長時間困擾，得出的結論是我們無法繼續營運」。

遊戲管理團隊宣布《鬼殺之劍》將於周三（4月29日）關服。 （網上圖片）

《鬼殺之劍》從開服到關閉，僅約5天。

《鬼滅之刃》手機2020年推出 鬼殺隊vs十二鬼月 非對稱型對戰

說回《鬼滅之刃》正統手遊《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》，預計2020年於iOS和Android推出，是非對稱對戰生存動作遊戲。玩家分別扮演「鬼殺隊」或「鬼」進行陣營大戰，扮演「鬼」的玩家會以一人之力發揮獨有「血鬼術」，以殲滅鬼殺隊為目標；扮演「鬼殺隊」的玩家就會和夥伴合作斬下「鬼」的首級。

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