桃乃木香奈cosplay《鬼滅之刃》戀柱　由身材到食量都神還原

日本人氣漫畫《鬼滅之刃》在這月完結後依舊話題不停歇，除了番外篇，劇場版預告的釋出讓漫迷相當興奮，也有許多粉絲紛紛 Cos 自己喜愛的角色，可以說是近年相當有熱度的漫畫之一！近期日本知名 AV 女優「桃乃木香奈」，也在完結後 Cos 了漫畫中的人氣角色「戀柱」甘露寺蜜璃，還原度超高獲得許多網友好評～

照片中的桃乃木香奈從服裝、髮型、道具都一次到位，就連妝容都跟甘露寺蜜璃十分相像，並且還曬出超巨上圍好身材，讓人看得臉紅心跳！Po 上 Twitter 後便獲得網友超高好評，紛紛留言表示：「本來就很漂亮了，沒想到 Cosplay 更美～」、「跟甘露寺蜜璃一樣都是高顏值好身材呢！」

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而桃乃木香奈的粉絲更是指出，她與甘露寺蜜璃最相似的地方就是「都是超級吃貨」！在漫畫中的甘露寺蜜璃本來是黑髮，但在連續 8 個月吃下 170 個櫻餅後，頭髮變成了粉紅色 XD 而現實生活中的桃乃木香奈則有一次吃 100 顆煎餃、一次吃三份便當的驚人戰績，也難怪桃乃木香奈 Cos 起來會這麼有親切感～

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