《鬼滅之刃》推出伊之助「快速Cosplay Tee」　一秒變身豬突猛進

日本漫畫家吾峠呼世晴在 2016 年開始連載的少年漫畫作品《鬼滅之刃》，在去年憑藉炭ufotable的電視動畫全面大爆紅。不過才全球大翻紅歷經一年的時間，《鬼滅之刃》在最新一期的 Jump 已經畫出了鬼殺隊對決大魔王無慘的最終大結局，但鬼滅熱潮還不會這麼輕易就結束！許多堪稱是「千變萬化」的鬼滅相關週邊商品依然在持續熱烈推出中，其中總是戴著「豬頭」的嘴平伊之助就釋出了一款爆笑的設計 T 恤。

看過《鬼滅之刃》動畫或漫畫的粉絲，肯定都知道戴著一個豬頭的伊之助有著「豬突猛進」的戰鬥口頭禪，呼應著伊之助在打鬥時總是胡亂衝鋒陷陣的直率莽撞性格。不過上面這一件 T 恤乍看之下相當單調，你可能萬萬沒想到拉起 T 恤內裡之後，這居然是一件可以在一秒之內「快速 Cosplay 成豬頭」的鬼滅搞笑設計上衣！

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伊之助在《鬼滅之刃》豬頭之下，以擁有一張漂亮到宛如像是女孩子般的美少年臉蛋作為反差萌。這件富有創意的伊之助快速 Cosplay T 恤，就讓所有「中二病爆發」的鬼滅迷可以滿足低成本角色扮演的夢想。

不只是大人，連小孩也可以搞笑被迫「變身伊之助」！這款「キャラクター メンズ レディース 猪突猛進」鬼滅 T 恤售價為 2900 日幣，從小孩用 130 cm～150cm、成人 S 至 XL 的尺寸皆有，快推薦給你身邊那些敢穿敢愛的瘋狂鬼滅迷！

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