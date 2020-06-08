《Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔》發行特典版DEMO記錄可繼承

由台灣團隊Pupuya Games開發3D動作射擊遊戲《Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔》將於6月24日在Steam上推出，希萌創意宣布搶先於12日於網路通販搶先發行隨附實體特典的STEAM序號卡，日前開發團隊也推出了DEMO版更新，玩家可下載遊玩且記錄可繼承到正式版本。

《小魔女諾貝塔》讓玩家操作可愛的小魔女，在未知的古堡中探險。過程中需要善用物理近戰攻擊並搭配不同的魔法元素與生魂戰鬥，同時也考驗玩家能否在錯綜複雜的古堡中找出隱密的捷徑。不同市面上許多動作遊戲講求快速暴力的戰鬥，本作需要玩家洞察出敵人的弱點，並有戰術地進行反擊，如果太過隨意的進攻很可能會嚐到苦頭。

似足《Dark Souls》？點圖看《Little Witch Nobeta小魔女諾貝塔》遊戲畫面▼▼▼

Pupuya Games將與希萌創意合作，預計6月12日於希萌創意的網路通販搶先發行STEAM實體序號卡。除了與STEAM相同的9折優惠外，還會附贈小魔女與小黑貓的特典透明卡片，序號可於6月24日遊戲正式上架時同步啟動。

點圖看小魔女與小黑貓的特典透明卡片▼▼▼

為慶祝搶先發行，希萌創意釋出與製作人Pupuya的特別訪談：

Q：請問這款遊戲開發了多久呢？

A：從2017年6月開始製作，到現在約3年左右。

Q：為何這款遊戲會想做小魔女的主題？

A：對魔法少女異常的愛，加上很喜歡中世紀劍與魔法的背景，因此就誕生了小魔女諾貝塔。

Q：諾貝塔的名字有什麼特殊的涵義嗎？

A：編劇賦予的名字，似乎是參考國外的新生兒命名網站，會選擇這名字或許有特別的考量，只是我沒有多過問。

Q：自2017年開始的這段時間，製作上有遇到什麼問題嗎？

A：最大的問題應是時間完全不夠用吧，原本還有蠻多功能想做的，都因為時間不夠而放棄。

Q：原本想製作的功能有哪些呢？

A：像是潛行系統、裝備一些增加能力的飾品、光、暗屬性的魔法與近戰用的魔法招式。

Q：有什麼喜歡的動畫跟漫畫嗎？喜歡的理由是？

A：蠻多的，目前最先想到的是《魔法少女小圓》，喜歡作品整體給人的氣氛與劇情張力。

Q：有什麼想給即將進入古堡探險的新玩家建議呢？

A：希望遊戲能讓大家覺得有趣！如果大家對於小魔女諾貝塔有甚麼意見也非常歡迎回報給我，我也會努力將這款遊戲完成的！