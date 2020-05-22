《Serious Sam重裝武力4》8月推出　任選武器挑戰十萬怪物大軍

美國 Devolver Digital 預定於 PC Steam 等平台推出的人氣遊戲《重裝武力》系列最新作四代《Serious Sam 重裝武力4》，宣布將決定於 2020 年 8 月推出上市。

本作為官方繼 2011 年推出的三代以來睽違許久的系列最新作。在這次遊戲中，玩家們將再度化身為系列主角「Sam 山姆」，為了對抗由邪惡外星人魔王「Mental」所率領的怪物軍團，與地球防衛軍的夥伴們一起展開尋找聖杯的冒險旅程！

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同時在這次四代裡，除了將會把系列作中在廣闊的大圖上迎戰無數怪物的大規模戰鬥場景特色再度收錄重現外，透過由 Croteam 所開發的全新渲染技術「Legion System」，將呈現出讓超過 10 萬隻以上的角色在同一個畫面中登場的壯闊場景，帶來更具震撼力的畫面演出魄力！

另外本作也與前作相同，將會收錄從火焰發射器到火箭發射器、電鋸、雷射光劍等，超過 100 種以上的武器讓玩家們選擇使用，而且遊戲中還將會支援最多四人的 Co-op 協力同樂，讓玩家們可以與朋友一起並肩作戰，為了拯救地球未來踏上這場無止盡血腥之戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】