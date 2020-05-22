Command and Conquer 終極動員令重製 MOD、自製版圖EA開放客製

【Command and Conquer Remastered 終極動員令重製版】RTS 即時戰略遊戲 《C&C》（Command and Conquer）下月推出重製版《Command and Conquer Remastered》，收錄主遊戲及3款下載內容並重新製作遊戲畫面及配樂，EA更宣布開放遊戲內主要檔案程式碼，並非只是地圖製作器，意味玩家可更進一步製作MOD，以後玩家自製的內容更可以完全兼容主遊戲！

《Command and Conquer Remastered》將於6月推出 【EA】

EA（Electronic Arts）日前在官網上宣布，4K重製的即時戰略經典遊戲《Command and Conquer Remastered》在推出前，確定成為首個GPL 授權發布原程式碼，由官方開放 TiberianDawn.dll 及 RedAlert.dll 及其相應的原始碼；這要說明一下，以上兩個檔案其實是遊戲內所有元素，除了載有即時戰略版圖外，角色、武器、載具等的美術圖與參數設定等，透過官方開放程式碼後，意味玩家可以自行設計MOD，在《C&C》中的任何元素。有玩家亦提出疑問，MOD已經存在多時，但現在開放又有什麼吸引之處？

Command and Conquer 重製版遊戲圖輯【點圖放大】

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這次EA將《Command and Conquer Remastered》加入GPL 3.0授權變成開源（Open-Source）遊戲，與Chrome / Firefox瀏覽器 / Linux系統 開放情況相近，玩家可自行編製遊戲內的所有元素，並不局限只能以官方map editor製作戰鬥地圖，遊戲製作人Jim Vessella在官方網誌中表示，開源DLL可以讓玩家設計地圖外，更可以自行定義戰鬥模組、更換美術甚至遊戲數據；意味可能出現一些自家製的《C&C》大亂鬥，擁有著作版權的亦可透過修改遊戲變成自家RTS。過往亦有PC玩家能自行修改遊戲，但要執行改版遊戲便要自行安裝由改版者提供的檔案自行轉換，過程複雜並有可能因為安裝錯誤導致不能執行原版遊戲，這次由官方統一讓大家玩MOD，可解決改版後的兼容問題，雖然EA並沒有承諾會監控日後MOD的表現及質素，但至少是一個可以讓遊戲創造無限可能的機會。

《Command and Conquer Remastered》的新改動，可以在Steam / EA 自家Origin遊戲平台執行，包括新的地圖修改器及玩家自製MOD，官方會透過包括Steam上Community Hub發放改版遊戲下載，Origin平台或要透過手動下載MOD解決。Steam / Origin PC版《Command and Conquer Remastered》預定2020年6月5日推出。

資料來源：EA Command and Conquer官方網站