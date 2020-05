Command and Conquer 終極動員令重製 MOD、自製版圖EA開放客製

【Command and Conquer Remastered 終極動員令重製版】RTS 即時戰略遊戲 《C&C》(Command and Conquer)下月推出重製版《Command and Conquer Remastered》,收錄主遊戲及3款下載內容並重新製作遊戲畫面及配樂,EA更宣布開放遊戲內主要檔案程式碼,並非只是地圖製作器,意味玩家可更進一步製作MOD,以後玩家自製的內容更可以完全兼容主遊戲!