EA美商藝電重返Steam！25款必玩遊戲：終極動員令、極速快感…

美商藝電公司（NASDAQ：EA）今日宣布，在Steam推出了第一波的逾25款EA遊戲，隨後還將有更多遊戲加入此行列。

即日起玩家可以自由體驗BioWare的得獎作品—角色扮演遊戲《闇龍紀元：異端審判》和《闇龍紀元II》；在《極速快感：熱焰》、《極速快感：生存競速》以及2016年推出的《極速快感》中體驗高速刺激的飆車快感；或是在風格誇張、趣味滿滿又古靈精怪的射擊遊戲《植物大戰殭屍：和睦小鎮保衛戰》中一決勝負。

相關圖輯：平過1折！SQUARE ENIX EIDOS 54合1 超平Steam套餐劈價至300有找（點圖放大▼▼▼）

+ 50 + 49 + 48

同時，由美商藝電獨立開發合作夥伴出品、風格大膽又饒富新意的多款遊戲諸如《Unravel》、《Unravel Two》、《Fe》及《Sea of Solitude》也將加入。此外，作為今夏EAAccess訂閱服務在Steam登場的一環，上述遊戲以及其他更多佳作亦將開放遊玩。

「我們希望讓玩家輕易地在任何所想平台上遊玩喜愛的遊戲。而要達成此目標，關鍵的一步就是讓Steam社群的玩家也能玩到我們的遊戲。」成長策略部門的資深副總裁Mike Blank說道。「我們不僅很高興能讓我們的遊戲登上Steam平台，同時也期待訂閱服務在夏季推出時，能為這些遊戲創造更多價值。」

相關圖輯：超筍電子Boardgame組合包！12蚊美金買到總值過千港元Steam版桌遊（點圖放大▼▼▼）

+ 2

美商藝電公司新開發的PC遊戲未來也將同時在Steam以及其他平台上推出，當中包括明天發售的《終極動員令》重製典藏版，並可透過Steam工作坊提供模組支援。此外，這個遊戲也是首個在GPL授權下、釋出其原始碼的主要即時戰略遊戲系列之一。此合集是透過社群的協助而推出，並為了玩家社群所打造。其內容包含《終極動員令：泰伯倫黎明》和《終極動員令：紅色警戒》，以及《重回殺戮戰場》、《危機任務》與《絕地逢生》三個擴展包。

EAAccess的會員將能遊玩多款美商藝電公司所推出的遊戲，並可享有珍貴的會員福利，以及在購買美商藝電的完整遊戲、擴展包和遊戲內物品時獲得折扣。美商藝電自2014年起就已提供電玩遊戲訂閱服務，並讓Xbox One、PS4以及Origin平台上的玩家受惠。敬請期待更多遊戲即將在Steam平台上架的進一步資訊。

EA美商藝電正式宣布即日起重返Steam（Gamebase授權使用）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO