超筍電子Boardgame組合包！12蚊美金買到總值過千港元Steam版桌遊

如果有留意開這類特價情報的話,沒錯,提供如此超筍優惠的正是外國的Humble bundle。用家買入bundle後將會收到組合包內所列遊戲(或其擴張包)的Steam兌換代碼,之後在自己的Steam帳號內兌換即可獲得遊戲。除了著數外,Humble bundle更會將一部份收益捐贈與慈善機構,今次活動預設受惠的機構是Partners in Health,買game同時做善事。如果你不喜歡它,也可以選擇另一個受惠機構。Humble Bundle的相關介紹可參見GEME機因的文章:

今次的Boardgame組合包共設3種階級,分別為1$美金、10.24$美金和12$美金,而購入較貴的版本時,可一併獲得較便宜階級的內容。買最貴的12美金組合包所含內容原價總值158美元,是低於1折的超值價錢。而最重要是遊戲陣容相當不錯,有Small World小小世界、Carcassonne卡卡頌、Love Letter情書等世界知名、屢獲獎項、叫好又叫座的高質素桌遊,並非拿一些賣不出去的遊戲來敷衍買家。

1$美元組合包內容:

Kings and Assassins

10.24$美金組合包內容(會一併獲得1$組合包內容):

Small World 2 - Be Not Afraid

Carcassone - Winter and Gingerbread Man

Splendor - The Trading Posts

Splendor - The Cities

Splendor是近年評價非常好的桌遊,好玩之餘規則簡單易學,一局遊戲時間也短,很適合桌遊初心者入門,詳情可看這篇介紹文。而Twilight Struggle冷戰熱鬥更是人類史上最出色的桌遊之一,直到幾年前一直長期佔據權威性桌遊網站Board Game Geek排行榜的第一名(後來被Gloomheaven、Pandemic Legacy等後起之秀超越了,但仍然名列前位)。

12美金組合包內容(會一併獲得以上兩個組合包內容):

Scythe 戰鐮

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

Mysterium - Hidden Signs

Carcassonne - The River

Carcassonne - Inns & Cathedrals

Carcassonne - The Princess & the Dragon Expansion

Mysterium - Secrets & Lies

Small World 2 - Grand Dames

Splendor - The Strongholds