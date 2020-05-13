超筍電子Boardgame組合包！12蚊美金買到總值過千港元Steam版桌遊

肺炎疫情之下人們都多了留在家中，自然需要更多娛樂消遣，不少遊戲商在這一兩個月都有減價促銷活動；如果已對遊戲感到有點疲憊，這裡有一個超筍數位版Boardgame遊戲合集推薦，最低1$美金已可買到6款數位版Boardgame，折扣高達1折，其中更不乏叫好又叫座的高質素遊戲。

如果有留意開這類特價情報的話，沒錯，提供如此超筍優惠的正是外國的Humble bundle。用家買入bundle後將會收到組合包內所列遊戲（或其擴張包）的Steam兌換代碼，之後在自己的Steam帳號內兌換即可獲得遊戲。除了著數外，Humble bundle更會將一部份收益捐贈與慈善機構，今次活動預設受惠的機構是Partners in Health，買game同時做善事。如果你不喜歡它，也可以選擇另一個受惠機構。Humble Bundle的相關介紹可參見GEME機因的文章：

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今次的Boardgame組合包共設3種階級，分別為1$美金、10.24$美金和12$美金，而購入較貴的版本時，可一併獲得較便宜階級的內容。買最貴的12美金組合包所含內容原價總值158美元，是低於1折的超值價錢。而最重要是遊戲陣容相當不錯，有Small World小小世界、Carcassonne卡卡頌、Love Letter情書等世界知名、屢獲獎項、叫好又叫座的高質素桌遊，並非拿一些賣不出去的遊戲來敷衍買家。

1$美元組合包內容：

+ 2

Small World 2 小小世界2 Carcassonne 卡卡頌 Patchwork Kings and Assassins Love Letter 情書 Potion Explosion

10.24$美金組合包內容（會一併獲得1$組合包內容）：

Splendor 璀璨寶石 Splendor - The Cities Splendor - The Trading Posts Mysterium Carcassone - Winter and Gingerbread Man Carcassonee - Traders & Builders Small World 2 - Cursed Small World 2 - Be Not Afraid Twilight Struggle 冷戰熱鬥

Splendor是近年評價非常好的桌遊，好玩之餘規則簡單易學，一局遊戲時間也短，很適合桌遊初心者入門，詳情可看這篇介紹文。而Twilight Struggle冷戰熱鬥更是人類史上最出色的桌遊之一，直到幾年前一直長期佔據權威性桌遊網站Board Game Geek排行榜的第一名（後來被Gloomheaven、Pandemic Legacy等後起之秀超越了，但仍然名列前位）。

12美金組合包內容（會一併獲得以上兩個組合包內容）：

Scythe 戰鐮 The Lord of the Rings: Adventure Card Game Mysterium - Hidden Signs Carcassonne - The River Carcassonne - Inns & Cathedrals Carcassonne - The Princess & the Dragon Expansion Mysterium - Secrets & Lies Small World 2 - Grand Dames Splendor - The Strongholds

不過要提一件事是，就是雖然此組合包非常「筍」，但是這些在Steam上架的電子版桌遊基本上都沒有中文（外國代理嘛...），雖然中文的玩法說明和介紹只要Google找一下大都會有，不過實際遊玩時還是要面對英文介面。如果英文不是問題，或者英文雖然是問題但仍然有趣，可到下面連結查看此慈善組合包的詳情。注意優惠只到5月22日為止，有興趣就要早點出手。

HUMBLE ASMODEE DIGITAL PLAY WITH FRIENDS BUNDLE