《牧場物語重聚礦石鎮》PC都有得玩！同步公開最新情報與發售日

Marvelous Inc.於2019年10月在Nintendo Switch主機推出的《牧場物語重聚礦石鎮》（Story of Seasons：Friends of Mineral Town／牧場物語再会のミネラルタウン），宣布將由Xseed Games於2020年7月15日在Steam推出PC版本登場。

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《牧場物語重聚礦石鎮》為官方之前於2019年10月在Switch主機上推出，將2003年發售的《牧場物語礦石鎮的夥伴們》及《牧場物語礦石鎮的夥伴們for girl》移植重製的完全重製版。玩家們在遊戲中，將可以在礦石鎮栽種蔬果野菜，照顧動物，經營農場，並與居民們交流互動，戀愛結婚，享受另一個悠閒的慢活人生，展開全新的牧場生活新體驗。

點圖看《牧場物語重聚礦石鎮》精彩遊戲畫面▼▼▼

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附帶一提，本次的PC版將支援繁體中文／英文／法文／德文／西班牙文／日文等八種語系，有興趣的玩家們到時萬勿錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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