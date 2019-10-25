【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】無視四季無限種「鳳梨」Bug秘技

Switch《牧場物語 重聚礦石鎮》正式推出，除了一些賺大錢的心得外，原來遊戲還有一些秘技Bug，可以無視季節的轉變，一年四季都種植同一款產品。如果大家配合賺錢最高效率、「夏天」才可以種植的「鳳梨」，一年四季日日瘋狂「鳳梨」收成，每日十幾萬收入完全沒有問題。

《牧場物語 重聚礦石鎮》遊戲中完全程現一年四季的天氣大不同，而且可以種植的農作物都有不同，尤其冬天時不能種農作物賺錢都幾麻煩。不過，原來自GB版《牧場物語》已有「無視季節轉變」繼續種植同一農作物的bug，「完全地」移植在Switch之上。究竟點做？下文為大家詳盡解說。

一年四季都種鳳梨，日日賺大錢！（當然要有小矮人幫忙啦,,,）

無視季節轉變種植Bug 基本步驟

這個「無視季節轉變種植Bug」基本上是以「體力耗盡」然後自動入醫院時的轉變漏洞來完成。不過當然不是那麼簡單便可以做得到，一定要在指定的時間，計算準確才可以達成。

詳盡方法可以點下圖放大解說。

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