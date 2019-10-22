【牧場物語 重聚礦石鎮．攻略】一日激賺31萬！首月賺大錢方法

Switch《牧場物語 重聚礦石鎮》正式推出，相信不少玩家曾經在GB或超任的年代都曾經投入不少時間。如今Switch重新製作推出，今次先為各玩家提供遊戲早段大賺31萬的方法。

很多曾經有玩《牧場物語》的玩家都知，遊戲初期賺錢並不易，要不斷掘礦、種植、飼養動物才可以每日賺取微薄的資金（故事初期每日有1000左右已非常不錯）。要儲錢上樓、結婚真是不知道要花多少時間才可。其實，在故事早期，有方法可以簡易賺大錢，一日激賺幾萬、甚至31萬以上都沒有難度。這個方法便是要好好利用「春18日」的節日「春天草競馬」。

前期工作

如果要賺大錢，在達至春18日之前，最好儲錢更換較大的「背包」（有兩行都已經足夠），以及不斷掘礦至少已儲到萬餘元的「基本資金」。

有錢就真是可以「為所欲為」...

一日賺大錢攻略方法

每年有兩次「競馬」節日，分別在春季及秋季，玩家第一年初春已經可以參予此盛事（當然未有馬匹可以出賽），這便是購買「馬券」來「賭錢」。

1日大賺31萬圖文解說（點下圖放大解說）

+ 10 + 9 + 8

．文字簡單解說

1. 於「春18日」進入大廣場前先將背包清空，再儲存遊戲進度

2. 進入大廣場中，觀看比賽（不需要下注），記下三場比賽的冠軍馬匹名稱

3. 回家讀取之前於大廣場前的存檔

4. 賽馬比賽第一場的「勝負」及「倍率」是固定，如果倍率不錯可投放大量資金購買。但有時遇到只得「1倍」，那就要搏第二場賽事。第二及第三場賽事的冠軍及倍率並非固定，每次都可能會有少少出入，但可以仍搏第一次的賽果來購買

5. 如失敗了可用save＆load大法來確定勝出，及可「chok」至少10倍的倍率。成功獲取2668枚「獎牌」（基本上save＆load大法數次就可中，不太難）

6. 利用已獲取得「獎牌」來換「胸針」（或「項鍊」都可以）禮物，如全清空背包至少可換取144枚

7. 完成賽事回去自家，將「胸針」或「項鍊」放在「出貨箱」，每一件價值達2160元，可大賺311040元。