NMB48玩Zoom真人心跳回憶 觀眾實時追涉谷凪咲 梅山戀和 安部若菜

大阪女團NMB48 的專屬網台 新YNN NMB48 Channel，活用ZOOM視像軟件，製作了一個向追女game《心跳回憶》致敬的爆笑互動直播《Toki Remote》！

為甚麼會叫《Toki Remote》？Toki是向《心跳》致敬，而Remote因日本那邊稱以ZOOM視像製作的節目為「Remote番組」。

↓↓↓NMB48超靚圖輯↓↓↓

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ZOOM實時軟件因限聚及在家工作者大增，入屋度一時無兩，日本的電視台亦在疫情期間安排主持人在家用ZOOM開視像製作「REMOTE番組」，但內容多為互動清談、難有變化。小本經營的新YNN NMB48 Channel卻想出別開生面的ZOOM直播節目玩法－－觀眾有如投身90年代追女仔game名作《心跳回憶》「攻略」3位女隊員：

涉谷凪咲：人氣極高、性格搞笑，是現時NMB48最多團外工作的紅星。

雖然涉谷凪咲已23歲，穿校服仍很合襯呢。（節目截圖）

↓↓↓涉谷凪咲靚圖輯↓↓↓

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梅山戀和：NMB48新一代center，三人中唯一的真正JK女學生。

梅山戀和背後的校園背景圖不俗，很有超任feel。（節目截圖）

↓↓↓梅山戀和靚圖輯↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

安部若菜：被fans戲稱「團地妻／人妻」扮演寡婦！（暗中致敬18禁作品《同級生》？）

跟寡婦安部若菜去公園幽會。（節目截圖）

↓↓↓安部若菜靚圖輯↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

三位女生首先各自在家cosplay，並在牆上貼綠幕，並加上提早準備的遊戲場景圖，合成出校園、街頭VR背景。之後在1小時直播中，網民就好像玩戀愛育成game一樣，在限時內4揀1投票決定男主角（第4位女團成員石塚朱莉）行動，內容有送禮物、來電約會，最後更跟吹《心跳》在傳說之樹下示愛告白！笑爆！

↓↓↓用zoom玩心跳 5大勁似心跳位↓↓↓

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+ 9 + 8 + 7

雖然整個節目細節馬虎，但大家都是求開心，偶像迷或機迷都收穫開心1小時，爽呀。