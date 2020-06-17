One Piece 海盜王 LINE 貼圖二創招募 賣出有錢分 尾田唔收版權費

《One Piece》跟LINE合作，推出原創海賊王LINE貼圖創作活動，成功入圍的作品可正式在日本LINE發售，創作者更可分得收入！世界各地任何人都可參加！尾田榮一郎更宣布，頭一年販賣期，將色收版權費，創作者賺晒！最重要，是可以借機會打響名堂！

（集英社／LINE圖片）

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原來活動在4月已經開始，但因為疫情影響，一直都欠了回宣傳，而近日尾田榮一郎就親自在twitter上為活動做勢，他表示大會放寬條件，成功被選出可在LINE上正式發售的原創One Piece 貼圖，本來可以賣2年（2020年7月22日至2022年7月21日），LINE跟集英社都會在收入中抽成，但尾田就決定頭一年免收版權費，希望吸引更多One Piece迷參與創作。

尾田榮一郎在twitter上以親筆信為活動做勢。（OnePiece Twitter圖片）

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尾田更用左手畫了4款LINE貼圖，意思是，貼圖只要有趣就可以，不是鬥畫功，希望多點小朋友跟家長一齊玩，只要畫風好，可能尾田自己也會買來用！他更笑言，這種機會不是常常有，平常就算你想付版權費，集英社也未必會讓你出One Piece貼圖呢！

尾田更用左手畫了4款LINE貼圖

（活動網頁連結）截止日期：2021年7月07日，日本時間10:59