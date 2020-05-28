60萬人票選史上最愛漫畫　龍珠美少女十甲不入　火影海賊王輸給它

如果能用一部漫畫代表你的童年，那麼會是哪部？最近日本動漫網站，號召62萬網友票選「網友最愛漫畫排行」，選出過去各個年級生心目中經典不敗的漫畫代表，這前50名你可能不是每部都看過，不過都是堪稱漫畫的經典之最！廢話不多說，我們從第10名揭曉吧！