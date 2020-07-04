《地平線：期待黎明完全版》開放預購　PC版專屬功能竟然係…

Guerrilla開發、PlayStation Mobile, Inc.發行的PC動作冒險遊戲《地平線：期待黎明完全版》公開了上市宣傳影片，宣佈在8月7日推出於Steam以及Epic Game Store平台。

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玩家將化身亞蘿伊體驗傳奇冒險旅程，揭開由機器宰制的未來地球神秘面紗。這位一出生就遭放逐的年輕獵人，必須為了阻擋全人類所面臨的威脅而戰。在這款備受讚譽的動作RPG遊戲中，運用毀滅性的戰術來攻擊機器，並探索壯闊的開放世界。

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在PS4版屢獲殊榮的《地平線：期待黎明》是款動作角色扮演遊戲，PC專用完全版內收錄《冰凍荒野》的全新地圖、技能、武器、機器等全方位擴充內容。PC版更支援超寬螢幕解析度、解鎖Frame rate上限，並擁有多項效能客製化選項，同時提供效能評比功能，為PC玩家帶來更華麗的超未來荒野世界景色。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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