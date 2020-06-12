PS5發布會公布遊戲陣容一覽 Bio8、地平線2、蜘蛛俠、GT7還有更多

遊戲動漫
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【PS5】Sony在香港時間6月12日凌晨舉行線上發布會，公開了次世代主機PS5的外型以及大量遊戲陣容，以下為發布內容一覽。

首先睇主機外型：

PS5真機身公布　黑白直立開V獎盃型設計超型！雙版本有無碟版

重點遊戲公布：

GT7 Gran Turismo 7：

PS5遊戲陣容｜GT7正式公布！最強賽車Gameplay片段公開畫面超靚

Marvel's Spider-Man: Miles Morales：

PS5 Marvel's Spiderman續作！跳入蜘蛛宇宙黑人Miles擔正主角

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Demon's Souls 惡魔靈魂重製：

【PS5】Demon's Souls惡魔靈魂PS5重製 魂系遊戲原點終於等到重製

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生化危機8 Resident Evil Village：

PS5 生化危機8／RE8 Village公布　著重探索戰鬥 型格老Chris登場

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Horizon Forbidden West 地平線2：

PS5 Horizon地平線2 新作公布　神級超靚畫面 亞蘿伊戰機械巨象

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其他發布會內公開遊戲（按圖放大詳細）：

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最新消息＞＞＞PS5外形正式公布！超強遊戲陣容BH8、GT7、新Spiderman等公開

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官方直播重溫：

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