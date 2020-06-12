PS5發布會公布遊戲陣容一覽 Bio8、地平線2、蜘蛛俠、GT7還有更多

撰文：林卓恆
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【PS5】Sony在香港時間6月12日凌晨舉行線上發布會，公開了次世代主機PS5的外型以及大量遊戲陣容，以下為發布內容一覽。
首先睇主機外型：
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重點遊戲公布：
GT7 Gran Turismo 7：
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Marvel's Spider-Man: Miles Morales：
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Demon's Souls 惡魔靈魂重製：
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生化危機8 Resident Evil Village：
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Horizon Forbidden West 地平線2：
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其他發布會內公開遊戲（按圖放大詳細）：
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官方直播重溫：