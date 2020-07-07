《Sleeping Dogs》甄子丹宇宙最強參演　港版GTA真人電影版開拍

2012年由United Front Games所製作的開放世界動作遊戲《Sleeping Dogs》以香港為背景上演了一段精彩的臥底故事，即使開發商已經在2016年正式關閉，不少喜愛這款遊戲的粉絲們至今仍痴痴等著續作出現的一天。而在最近，由甄子丹主演的《Sleeping Dogs》電影改編版即將正式開拍。

這位演出了《葉問》系列的武打明星最近在個人的社交媒體帳戶上揭露了他目前正在為《Sleeping Dogs》電影版的拍攝做準備。他在微博上寫道「開始為下一個挑戰做準備了！」並在後方標註了《Sleeping Dogs》和新電影的標籤。

由Square Enix發行的《Sleeping Dogs》在2012年於PC、PS3以及Xbox 360平台上推出，當時還找來了陳冠希等明星參與配音演出。玩家在這款遊戲中扮演一位名為沈威的臥底警察，一同深入險惡的香港三合會組織，並且揭露幕後的各種陰謀。

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至於《Sleeping Dogs》電影版，目前則證實將由dj2 Entertainment製片公司操刀監製，該公司於今年為觀眾們帶來了《超音鼠》電影版，而除了《Sleeping Dogs》之外，這間公司接下來還準備了一連串由電玩改編的電影以及影集計畫，像是《極樂迪斯科》、《我的朋友佩德羅》、《奇妙人生》、《VAMPYR》、《小小夢魘》 和《少數幸運兒》等。

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《Sleeping Dogs》電影版上映日期目前未定。

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