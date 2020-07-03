Netflix扮黑暗精靈劇集被下架　日本小說家質疑「暗黑」已成禁忌

Netflix 日前下架知名美劇《廢柴聯盟（Community）》第二季第十四集，雖然網飛官方並沒有公開說明原因，但一般認為是因為在這主題圍繞著《龍與地下城（Dungeons & Dragons）》的集數中，有一名角色為扮演自己在遊戲裡使用的黑暗精靈，而將自己全身塗黑所導致。

此角色的行為容易被視為「塗黑臉（Blace face）」這個在北美社會中的一大禁忌，「塗黑臉」源於早期北美黑人地位低落不能登上大雅之堂，因此在戲劇有黑人角色時，就由白人把臉部塗黑來飾演，造成在近代非黑人種族將臉部塗黑會被當作是在冒犯這個歷史傷口。在《廢柴聯盟》影集中，也有其他角色質問「我們要這樣搞仇恨犯罪嗎？」，而該角色回應「但我是在扮黑暗精靈啊」的橋段。

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雖然可以理解《廢柴聯盟》是因觸犯「塗黑臉」這個禁忌而下架，但因為在最近歐美社會一連串種族岐視問題風波中，推出《龍與地下城》對話式角色扮演遊戲規則書的「威世智（Wizards of the Coast）」公司，也出面發表聲明表示「為了改變歧視性的偏見，將會修改規則書與相關資料中對於「邪惡種族」－－例如獸人（orcs）與卓爾精靈（Drow，即黑暗精靈）－－的文字說明。兩者搭配在一起，讓許多歐美網路使用者擔心，像黑暗精靈這類角色，未來會因為其裡外不是人的處境，而在影視作品裡絕跡。

消息傳開之後，日式奇幻小說宗師，《羅德斯島戰記（ロードス島戦記）》系列原作水野良，也在個人推特上表達對此一事件的關心和憂慮。表示即使明白這次下架並非是針對黑暗精靈這個種族，還是無法否定未來可能發展成以「暗黑」等詞句表示邪惡都成為禁忌，使自己作品在歐美成為禁書的可能性。

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