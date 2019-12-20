《葉問4》後再無甄子丹？欣然接受「戲霸」之名：揀做好人太簡單

甄子丹來到內地綜藝節目《吐槽大會》，談了自己被稱為「戲霸」的緣由，也解釋了自己過往的一些做法。有聲音稱其為「澄清誤會」，而另一種論調則指責他「自我洗白」。 其實這樣的爭議在《吐槽大會》已經不稀奇了，早就有網友調侃說《吐槽大會》有向「洗白大會」演變的趨勢。 《吐槽大會》的slogan，從最初的「吐槽是門手藝，笑對需要勇氣」，到「吐槽，一種年輕的溝通方式」，再到「吐槽，我們來真的」。吐槽得真與不真，觀眾自然心裡有數。在節目中甄子丹還彈奏了鋼琴，展現了自己喜愛音樂的一面。和武術一樣，這兩者都是受家庭影響。

不過和大家想像不同的是，甄子丹的武術功底是由母親打下的，她的母親麥寶嬋是一位武術名家，精通太極拳，而父親則喜愛演奏小提琴，鑽研音樂。《吐槽大會》展示了一個在功夫片之外不一樣的甄子丹。

戲霸附體or堅持藝術？

作為本期《吐槽大會》的主咖，甄子丹自然承擔了最為密集的吐槽，而這些吐槽中最核心的一點，就是關於甄子丹被指控為「戲霸」。所謂「戲霸」，一指改動劇本、刪減他人戲份，另一個則指脾氣不好，相處困難。

甄子丹改劇本成了本期吐槽大會被反複提及的一個點。這件事情緣起於2012年甄子丹和趙文卓合作電影《特殊身份》，趙文卓和甄子丹在片中的原始設定為雙雄，但是後來趙文卓發現自己的戲份被降到了配角地位。在溝通無果後，趙文卓最終解除合約離開劇組。關於這場爭執，雙方各執一詞，誰是誰非並無定論。

關於這場爭執，雙方各執一詞，誰是誰非並無定論。（網上截圖）

從此之後甄子丹的「戲霸」之名開始不脛而走，直到2018年達到了一個高峰。2018年電影《冰封俠：時空行者》上映，票房慘淡，該電影的出品方在微博上發文，指責甄子丹干預創作，甄子丹則表示要發律師函回應。如此種種，讓甄子丹背上了「戲霸」的名聲，對此他回應道：

我理解的戲霸不是貶義的，我覺得我們這個藝術創作就是要有自己的堅持，如果不能堅持自己的想法，想做個好人太簡單了，但是就會沒有辦法做出有品質、有要求的作品，戲大過天。 甄子丹

更多華語影壇專題文章：

古天樂連上6部戲成港星內地票房一哥 大幅拋離呢位天王成條街

李安《雙子任務》口碑票房雙輸 只因近年揀劇本衰一種心態？

由掃毒講到無間道！論千禧年後警匪片：原來那些年，警察仲有得揀

該電影的出品方在微博上發文，指責甄子丹干預創作，甄子丹則表示要發律師函回應。（影視獨舌授權使用）

脾氣火爆的甄子丹，在演戲中得罪人就成了日常操作，甄子丹和其他演員的關係也成了節目的主要槽點，特別是他和吳京之間恩恩怨怨。關於吳京和甄子丹不和的傳言，很早就流傳開來。在此之前，吳京在一次採訪中被問及：「如果和甄子丹赤手空拳打一架誰能贏？」吳京機智地回應了一句「我打120。」婉轉而又不失分寸。

關於吳京和甄子丹不和的傳言，很早就流傳開來（節目截圖）

當年吳京前往香港闖蕩，希望在香港動作片市場打出屬於自己的一片天地，參演了電影《殺破狼》。在片中，一句台詞沒有的吳京和甄子丹有一場對手戲，甄子丹打斷了4根木棍，於是，吳京和甄子丹不和的消息由此被傳得沸沸揚揚。甄子丹在節目中表示，那4根棍子都是一打就斷的「道具」，雙方對這件事都沒有放在心上，反而是網友就此大做文章。

對於甄子丹和別人的恩恩怨怨，陳可辛導演給出了一種解釋。因為拍戲的武行團隊都是甄子丹帶出來的，往往着急了就會罵團隊，由此可以想像，劇組的其他人受到波及，也就在所難免了。

華語影壇，還有幾個能打？

在華語動作電影的發展歷程中，甄子丹是一個不可忽視的存在。甄子丹在節目中被吐槽為「是一個承上啟下的人物」、「就像一個過渡時期，短暫而又不璀璨」…

璀璨與否可以探討，不過甄子丹大器晚成是肯定的。早年間，甄子丹多以反派形象示人，一身邪氣，戰鬥力極強，是甄子丹早期常見的角色。特別是甄子丹在《新龍門客棧》裡飾演的東廠高手曹少欽，其大腿被剃成白骨的造型堪稱很多人的童年噩夢。

+ 2

在《黃飛鴻2男兒當自強》中，甄子丹飾演的納蘭元述和李連杰飾演的黃飛鴻一起，貢獻出了動作片史上極為精彩的一場對決。雙方在狹窄的空間裡，以布為棍，以竹為槍，巧妙地進行了長兵器對決，堪稱經典。

演員之外，甄子丹還在多部動作片中擔任武術指導，設計了大量的動作招式，在幕後為動作片的繁榮進行自己的貢獻。甄子丹憑藉《千機變》、《導火線》等影片，先後獲得了金馬獎和金像獎的最佳動作設計，可以說成就不凡。不過要說角色深入人心，還要等到2008年的《葉問》。

在《黃飛鴻2男兒當自強》中，甄子丹飾演的納蘭元述和李連杰飾演的黃飛鴻一起，貢獻出了動作片史上極為精彩的一場對決。雙方在狹窄的空間裡，以布為棍，以竹為槍，巧妙地進行了長兵器對決，堪稱經典（《黃飛鴻2男兒當自強》劇照）

演員之外，甄子丹還在多部動作片中擔任武術指導，設計了大量的動作招式，在幕後為動作片的繁榮給出了自己的貢獻。甄子丹憑藉《千機變》、《導火線》等影片，先後獲得了金馬獎和金像獎的最佳動作設計，可以說成就不凡。不過要說角色深入人心，還是要等到2008年的《葉問》。

《葉問》系列的橫空出世，挽救了當時低迷的香港電影市場，為華語動作電影闢出新的增長點，也讓甄子丹真正成為了一名具有廣泛影響力的演員。因此，無論對於華語動作片還是甄子丹個人來說，《葉問》系列都是非常重要的。在葉問的影視形象塑造上，除了《葉問》系列，還有王家衛的《一代宗師》。不過在影響力上，《一代宗師》曲高和寡，《葉問》系列明顯佔優。

甄子丹飾演的葉問，從容大氣，在家與國之間，每每能夠保持平衡，用漂亮的打鬥場面激起觀眾心中的壯志豪情。

12月20日，《葉問4》即將和觀眾見面，這部電影將是《葉問》系列的完結篇，對於這個有著四部正傳、一部外傳的動作片系列來說，也是時候畫上句號了。可是《葉問》之後，市場上找不到可以替代它的同類影片，好看的動作片越來越少，動作片的危機也將浮出水面。

12月20日，《葉問4》即將和觀眾見面，這部電影將是《葉問》系列的完結篇（影視獨舌授權使用）

在如今的電影市場，懂真功夫、能打會打的演員越來越少。成龍、李連杰、吳京、甄子丹……當這些動作片演員們不再像年輕時那樣精力旺盛，能夠不斷產出一部又一部扣人心弦的動作片時，華語動作片的危機就真的來臨了。

老一代演員已不再高產，新一代動作演員還沒有成長起來，人才狀況青黃不接，是目前華語動作片領域的真實現狀。《葉問》之後，下一個能打會打的華語動作片系列在哪裡？這個問題，短時間內還看不到答案。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】