高達迷必備！外國推Astray迷惘高達口罩　2款造型有咩特點？

【Gundam Astray / 迷惘高達口罩】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下口罩款式眾多，近日就有外國「大神」推出吸引廣大高達迷之作 ── Gundam Astray（迷惘高達）口罩，更指即將開放海外訂購，先看看有什麼特別吧！

（Poot Prop Facebook）

外國Facebook專頁「Poot Prop」這款口罩以機動戰士高達SEED ASTRAY內的迷惘高達作藍本。從圖片看到，「GUNDAM MASK ASTRAY」造型與迷惘高達頭部一樣，以紅色和白色為主，有兩個版本，其中一個連着頭部配件，認真搶眼。

↓↓↓ Gundam Astray 迷惘高達口罩逐格睇 ↓↓↓

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「Poot Prop」未有提及「GUNDAM MASK ASTRAY」規格、透氣度、功能及開售日期等資訊，但作為造型用品的確Perfect。不過它價值不菲，一個連運費盛惠199美元（港幣逾1500元）。

詳情：按此

另外提提大家，網購須衡量風險，如需要提供個人資料或信用卡等，更要加倍留神。

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