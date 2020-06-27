《機動戰士高達》作者富野由悠季接受新一期《GUNDAM ACE》漫畫雜誌訪問，豪言肺炎疫情死人是好事；另外又認同漫畫界風頭躉《鬼滅之刃》畫功不好，一齊睇睇大神怎樣說。

圖片為富野由悠季2019年個人展訪問時拍攝，並非今次訪問的配圖。

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新冠肺炎：死幾億人咪好囉

富野認為新冠肺炎最少要再過2年才會消失，到時就可以重啟東京奧運，講聲恭喜。他表示自己對新冠肺炎並不算熟悉，2個月來都避看關於這話題的電視節目。他認為這段疫症期間，死個幾億人口，令地球變藍，未尚不是好事。地球人口在二戰後不斷增長，無斷的消費意識，人類愈發失去常理，對地球會有壞影響。這4個月來富野有頗多新體會，更希望將之寫成故事，還請大家期待。

有網民認為富野的想法接近馬沙，其做法是正確的。（動畫 機動戰士高達馬沙之反擊 截圖）

果然係皆殺之富野 舊作殺人數十億

富野由悠季有「皆殺之富野」的稱號，對人性抱不信感，在《高達》內以人造衛星投落地球表面，做成數十億人口滅絕；《馬沙之反擊》中，馬沙認為只有令地球無法再居住，人類才會決心離開，向太空發展，於是打算將高質量小惑星撞擊地球，迫人類離開地球尋求新出路。

在一年戰爭中，自護軍向地球投下人造衛星，直接撞擊加上爆炸影響天候，地球死了三分一人口。（動畫 機動戰士高達 截圖）

在《傳說巨神 伊迪安》中，富野連小朋友都殺，人類只餘數個被選中的小孩，其他人口全部被超文明滅絕。

他甚麼在電影版《伊迪安》中，畫了小朋友被爆頭的恐怖畫面。

富野串咀撐《鬼滅之刃》：「創作出有意思作品的漫畫人，畫功多數九流。」

富野久未出山，編輯當然問問他對現時動畫界大紅星《鬼滅之刃》的看法，老先生表示自己沒看過《鬼滅之刃》原作漫畫，但動畫看了6話，已經可以肯定原作者很出色，如此厲害的作品，令他非常嫉妬。

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幽浮社長瞞稅 做法不完美但可接受

富野先生意見相當獨到，他笑言《鬼滅》動畫製作社ufotable社長進藤光逃稅雖然不好，但如果藏起來的錢都是花在拍《鬼滅》這套出色作品，實在也無可厚非。之後他又打蛇隨棍上諷己諷人：「你可能會話我都係靠高達搵錢，冇資格話人，但架構上錢唔係落我袋，唔好誤會。大家唔好再支持Gundam ACE啦、忘記佢啦，反正又唔係咩新作品。」為富野做筆錄的編輯，真需要一定功力，才會知大師那句真、那句玩。

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富野先生認同《鬼滅》動畫版UFO社長進藤光的眼光，不過逃稅雖然不好始終不好。

現今漫畫界中 只得尾田榮一郎創作畫功均出色

針對坊間認為《鬼滅之刃》原作漫畫畫功差勁，他笑言並不出奇，因為能創作出有意思的作品，這類漫畫家畫功多數不好，而現時畫功+故事都受他認同為出色的，只有《One Piece 海賊王》的尾田榮一郎。

One Piece／鬼滅均得到木村青睞：《鬼滅之刃》被木村拓哉選入5大必睇漫畫

富野認同《One Piece》作者尾田榮一郎的創作跟畫功也屬一流。