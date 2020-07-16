傳SONY增加PS5生產要人人買得到　年底預備1000萬部貨量壓止炒風

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

SONY新遊戲機PS5傳聞不絕，早前有指廠方會於7月13日公開預售及價錢，可惜落空。不過近日又有外媒透露，SONY因新冠肺炎（COVID-19）疫情再爆發，認為很多人會留在家打機，對新機銷情很有信心，於是有意大幅提升PS5生產量，而且數字非常驚人！

就算7月未有得預售，行內一般都認為SONY的PS5會在2020年底發售，不過廠方近日就有新動作，外媒彭博通訊社指出，SONY目標是在年底生產1,000萬部PS5，這個數字遠比之前透露的「明年3月前生產500萬部」多，若果新機真的有如此充足貨源，相信到時能有效打擊炒賣，真正玩家都能輕易入手。不過也有指，基於疫情影響物流貨運，1,000萬部PS5是否真的能如期上市，實在很難說得準。

PS5的傳聞比Apple iPhone 12有過之而無不及，相信一出時會很多人搶購。

資料來源：slashgear

↓↓↓首個PS5遊戲盒封面《Marvel's Spider-Man：Miles Morales》點圖看更多↓↓↓

PS5 遊戲光碟盒外型設計，改用白色刊頭（官方圖片）

PS5《蜘蛛俠 Miles Morales》 遊戲光碟盒曝光　封面融入主機配色

+4
+3
+2

↓↓↓先看PS5真身及配件↓↓↓

+7
+6
+5

↓↓↓ PS5 已公布的28款遊戲列陣（點圖放大睇）↓↓↓

+24
+23
+22
《極地戰嚎 6》預告似足電影！《絕命毒師》葛斯型爆登場
【Watch Dogs Legion】搶先試玩報告　開放世界倫敦任招NPC起革命
【刺客教條:維京紀元】搶先試玩報告：戰鬥更爽全面進化．有片
PS5平售2500港元？！推出日期、傳聞售價、遊戲配件一文睇盡
PS5可玩PS1/PS2/PS3遊戲？ SIE申請專利打造舊世代遊戲庫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。