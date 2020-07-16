SONY新遊戲機PS5傳聞不絕，早前有指廠方會於7月13日公開預售及價錢，可惜落空。不過近日又有外媒透露，SONY因新冠肺炎（COVID-19）疫情再爆發，認為很多人會留在家打機，對新機銷情很有信心，於是有意大幅提升PS5生產量，而且數字非常驚人！

就算7月未有得預售，行內一般都認為SONY的PS5會在2020年底發售，不過廠方近日就有新動作，外媒彭博通訊社指出，SONY目標是在年底生產1,000萬部PS5，這個數字遠比之前透露的「明年3月前生產500萬部」多，若果新機真的有如此充足貨源，相信到時能有效打擊炒賣，真正玩家都能輕易入手。不過也有指，基於疫情影響物流貨運，1,000萬部PS5是否真的能如期上市，實在很難說得準。

PS5的傳聞比Apple iPhone 12有過之而無不及，相信一出時會很多人搶購。

資料來源：slashgear

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