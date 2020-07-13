《極地戰嚎 6》預告似足電影！《絕命毒師》葛斯型爆登場

Ubisoft今天在Ubisoft Forward 線上發表會中宣布，目前正在開發中的《極地戰嚎6》將於2021年2月18日在 Xbox Series X、PlayStation 5、Xbox One、PlayStation 4以及Windows PC（透過 Epic Games Store與Uplay）平台發售。

《極地戰嚎6》引進了荷李活專業人才來強化敘事體驗：有知名演員GiancarloEsposito（《曼達洛人》、《絕命毒師》）和Anthony Gonzalez（《可可夜總會》）參與演出、影視作曲家Pedro Bromfman（《毒梟》）創作配樂，以及艾美獎得主Patrick Clair（《西方極樂園》、《無間警探》）執導開場動畫。

由Ubisoft多倫多工作室*開發的《極地戰嚎6》將帶玩家前進凍結時光的熱帶天堂「亞拉」，直搗現代遊擊革命的核心地帶。總統安東．卡斯迪路（Esposito飾）發誓要恢復他國家的昔日輝煌，同時培養他的兒子迪亞哥（Gonzalez飾）作為接班人。然而天堂是有價的，富國就意味著要征服那些不陪他實現願景的人。在這個動盪不安的島國裡，玩家將被捲入一場推翻暴君的革命運動中，並體驗遊擊戰的驚險與混亂。

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Ubisoft多倫多工作室敘事總監Navid Khavari表示：「遊戲中複雜且有實力的對手一直是《極地戰嚎》的傳統。所以打從一開始，我們就知道必須提升這些角色的水準，以及栩栩如生呈現他們的手法。能和這些超棒的專業人才合作，包括獨一無二的Giancarlo Esposito，並看到他們如何將我們的反派人物詮釋成可怕但也複雜深刻的人類角色，實在是相當不可思議的體驗，我已迫不及待想和我們的粉絲分享。」

玩家將可以扮演男性或女性「丹尼．羅哈斯」，他/她是被捲入革命對抗安東．卡斯迪路的亞拉當地人。扮演「丹尼」的玩家將成為遊擊戰士，從蒼鬱的叢林到亞拉首都艾斯佩蘭薩探索及團結整個島國。為了成功對抗安東政權的壓倒性力量，玩家必須運用機智，以及使用各式各樣的獨特新武器、新載具和新雇傭猛獸，例如坐輪椅的可愛臘腸狗「肉腸」。

Ubisoft也宣布《極地戰嚎6》黃金版、終極版和典藏版將開放預購*。預購*《極地戰嚎6》的玩家將可獲得「自由民組合包」，該組合包內含給「臘腸」穿的「自由民服裝」以及最先進的「瘋狂刷盤發射器」（Discos Locos）。「瘋狂刷盤發射器」是武器化的圓盤發射器，可以讓敵人在自己的墳墓上跳舞。在Xbox One或PlayStation 4平台上購買《極地戰嚎6》的玩家將能免費把遊戲升級為次世代版本（Xbox Series X或PlayStation 5）。

《極地戰嚎6》黃金版、終極版和典藏版將開放預購。（Ubisoft）

想要踏入《極地戰嚎》系列世界的玩家，可以把握 7 月 13 日開始在Ubisoft Store系列特賣活動。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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