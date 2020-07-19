對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 全傳說任務解法一覽 取強力技能

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima於7月17日推出，除了自己的劍術和戰鬼武器之外，主角境井仁還可以在對馬島中探索一系列傳說，從而取得強力的武裝和技能，以下說明全傳說任務的位置和解法。

遊戲中一共有7個傳說任務（在地圖上以藍色圖示標記），分別和在不同地區的講故的大和樂師承接；遊戲中雖然不會直接標出大和樂師的位置（除非玩家自行找到啦），但在多人聚集的地方如村子、城鎮等有時可和NPC對話獲得大和樂師的情報和傳言，然後前往傳言標示的地點即可找到大和樂師。由於完成這些傳說任務可取得強力的裝備或必殺技作報酬，十分建議在找到時優先完成。

各傳說任務的位置、解法及報酬請見各文：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務天斬位置及解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務內經的詛咒位置及解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務忠賴的傳說位置及解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務鎗川的怨靈位置及解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務不倒的吾作位置及解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務小次郎的六把刀解法

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 傳說任務不滅之炎位置及解法

+ 3 + 2

完成所有傳說任務後可獲得成就「說書人」。

打倒敵人後用鎖匙開門、過一段jumping puzzle之後到達終點就可取得吾作的甲胄

👉相關攻略：對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 5款戰鬼武器使用心得及推薦配搭👈

▼▼▼對馬戰鬼Ghost of Tsushima戰鬼武器使用心得，按圖放大即睇▼▼▼