對馬戰鬼Ghost of Tsushima Game評：出色美術風格 流麗動作玩法

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima】可能因為開發商都留力備戰PS5等次世代主機，今個7、8月沒有太多重量級大作，將於7月17日推出的對馬戰鬼就是比較矚目的一款遊戲，以下為對馬戰鬼傳媒先行評測。

武士Openworld 玩晒成個對馬島

未有太留意本作動向的玩家可能不太清楚對馬戰鬼到底是什麼玩法，對馬戰鬼是全Openworld遊戲，舞台則自然是整個對馬島。以Openworld遊戲而言對馬戰鬼的感覺比較接近Far Cry、地平線和Witcher一類，在指定地點和NPC對話即可觸發主線劇情或支線任務，而地圖上則有各種探索元素、戰利品及收集等。

單是這個策馬於芒草原的場面都價回票價了。

另外想一讚本作Load機時間極快，PS4 Pro加上SSD時，遊戲中快速旅行只需幾秒就完成讀取，體驗極流暢。

無限明媚風光做對馬攝影師

遊戲畫面無疑是3A級水準，雖然和《碧血狂殺》2等頂尖級數、極致打磨的PS4作品相比是略遜一籌，但就以整體氣氛及風格取勝。遊戲中隨便一個地方都是滿滿的電影感：芒草草原、楓葉樹林、竹林等景貌，立於各斷崖絕壁上的神社、佛寺及城池，處處展現出古時日本的典雅感，令人驚訝來自美國的遊戲工作室Sucker Punch將「大和」的感覺捕捉得如此精準，反而在近年的日系遊戲裡很難找到這種風雅感覺了。

另一個加分位是本作所選的時代背景，畢竟大部份日本歷史遊戲都以戰國、江戶或幕末題材，而本作故事取材自「元日戰爭」蒙古侵略日本，發生於戰國前的鐮倉時代，因此遊戲中的風貌會和一般見慣的戰國或江戶日本有所不同；而蒙古作為敵人亦是近年遊戲中罕見，因而遊戲中的敵人會使用較特別的武器和講蒙古話，相當新鮮。

超正黑澤明mode只此一家

個人認為本作一大賣點是其「黑澤明mode」（遊戲中名為「黑澤模式」），玩家可於遊戲中任何時間（即使是戰鬥中）開關此模式；打開黑澤模式後遊戲畫面會變成黑白，亦會加上舊電影菲林的劃痕、酶點等老舊化處理來模擬懷舊黑白電影效果，連音效和音樂都會做相應舊化，變得像是由舊電視 / 收音樂播放的效果。配合遊戲中的攝影模式，不論相拍自然風光還是具個性的黑白照片都可以。

個人喜歡在單挑決鬥時打開黑澤模式，即時變成武士電影。

戰鬥系統集各家所長

講完基本系統和畫面，但相信大家都比較關心本作的戰鬥系統吧！本作的戰鬥系統和刺客信條3 Assassin's Creed 3（即主角為黑人Conner那集）頗為接近，正面的普通攻擊會被敵人擋格或招架，要引敵人出手再反擊，在快被劈中一刻按防禦就可彈開攻擊，再反擊就能造成大量傷害。

而在此上本作還有類似隻狼的「格劍」玩法：主角有幾種不同劍術架式，分別剋制不同種類敵人，使用剋制敵人的架式攻擊可削減敵人「軀幹值」、削夠就可瓦解敵人的防禦，然後就可直接攻擊對手。

崩解敵人防禦時「軀幹值」棒會有碎開特效，這時就要乘勝追擊了。

值得一提是本作中不論主角還是敵人動作都非常流麗，沒有飛天御劍流或水之呼吸等誇張的招式（當然還是有必殺技），只有樸素但優雅的劍技和動作，一揮刀、一轉身都如藝術般優雅，可看出團隊在這方面下了很多苦工。就算像我般不懂劍術，也會覺得本作的動作才像真正的日本刀劍術應有的樣子。

特別是架開敵人攻擊時，轉身的動作和敵人的失衡動作做得非常流暢。

而除了以武士身份戰鬥之外，主角也會化身為對馬的戰鬼；而所謂戰鬼其實就是使用潛行、刺殺、投毒的「不榮譽方式」戰鬥。玩法和一般潛行遊戲一樣，從背後接近敵人就可無聲暗殺；此外隨劇情發展，主角還能使用更多有「刺客感覺」的武器道具，但為免破梗就不詳細了。

玩法多元化 關卡設計見心思

雖然是Openworld遊戲但不代表其中沒有關卡設計，遊戲中不論主線劇情關於還是普通地圖據點，都設有大量地道、暗門、和草叢，四通八達的地形使得每個版圖都有多種路線和攻略法，除了少部份強制戰鬥或強制潛入的劇情戰外，大部份時間玩家都可以自由選擇攻略方式，可以貫徹武士精神光明正大地由頭殺到落尾，也可以完全潛行逐個暗殺，亦可以選擇用弓在遠處逐敵人狙擊，也可以玩遊擊戰，邊打邊跑再不時來個回馬槍。

王道保家衛國劇情 新舊價值觀對碰

最後也說說劇情方面，但由於撰文時仍在保密協定期間內不能討論太多；個人感覺劇情比較「old school」（即老套），但老套並非批評，反而是夠王道夠老套才貼合製作團想做的數十年前的日本武士電影風格，亦更像800年前古人的思考模式；總不會鐮倉時代的人走來討論自由大愛性別平等吧。

劇情其中一個比較有看點的地方是主角境井仁面對蒙古大軍壓境，逐漸發現到堅持守舊的武士規條並不能保護對馬的人民，繼而決心化身戰鬼，其中的思想、價值觀變化及碰撞。

遊戲的主線劇情不算太長，但支線任務和事件量非常豐富；雖未去到Witcher 3般每個劇情的選擇都有機會影響後續其他劇情發展的網狀支線結構，不過隨著主線支線的不同進度劇情對話內容也會有相應變化，頗為細心。

總結：優質良心作

最後總結，100分為滿分的話《對馬戰鬼》值90分；對馬戰鬼就是所謂「瀨尿牛丸」，它從許多不同遊戲身上借鑑和偷師，加上武士電影和蒙古入侵主題而成之作。但瀨尿牛丸只要整得好就是一道佳餚，遊戲整體效果出色，玩法多元化、收集元素多，美術風格更是屈機級，沒什麼可以挑剔了。再者目前市面上沒有武士Openworld作品，再添一個遊玩本作的理由。如果你喜歡黑澤明、武士和日本歷史文化、又或者喜歡Far Cry、刺客信條類動作Openworld遊戲，就不要錯過7月17日推出的對馬戰鬼了。