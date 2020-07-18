【PS5 Dual Sense】今年機迷最注目的當然是將於年尾推出的次世代主機PS5，雖然早前官方直播中已公開了主機的造型，但是實機遊玩示範則是暫時未有。而在香港時間7月18日0時外國網上遊戲展覽企劃Summer Game Fest就有了第一次的PS5手掣「Dual Sense」的Hands-on直播。

整場直播可簡單分為三部份，第一部份是主持人Geoff Keighley把玩和分享Dual Sense 5的手感，第二部份是Geoff實機遊玩PS5跟機遊戲《Astro's Playroom》（可惜整場直播中均未能見到PS5主機的實物外型以及系統界面），最後則是Geoff和PlayStation高層的直播對談。

▼▼▼按圖放大PS5手掣Dual Sense實物外觀▼▼▼

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雖然Geoff已十分傳神地形容了PS5手掣Dual Sense的觸感，但是始終手感這回事還是要自己拿上手才知道，單聽Jeff的說明雖然可以明個大概但還是沒太多實感。簡單總結Dual Sense和以前的PS4手掣不同之處：

- 壓感掣（Adaptive Trigger）的效果非常好，例如用來在遊戲中拉弓時，可以直接感受到弓弦的張力 - 加入了Haptic技術（觸覺反饋技術） ，能夠以手掣的震動來模擬不同材質的觸感 - 重量比Dual Shock 4稍重，但分別不算太大，只是會感覺到重了些的程度 - Geoff形容Dual Sense的重量感比較「中心」，大概和中文「墜手」的感覺差不多，和Dual Shock 4相比多了一份工藝感 - 手掣內建的Speaker有更廣闊的音域，能播出更多音色變化

《Astro's Playroom》是PS5的跟機遊戲，會預先安裝於主機內，只要玩家setup好主機開機就可馬上玩到。不過今次應該是專門為今次直播設計的限定版本，只能玩到一部份內容。作為跟機遊戲比起遊戲性其實主要還是用來演示PS5和Dual Sens的機能，其中比較值得一提的是當出現沙塵場面時，Dual Sense的震動和音效很傳神地表現了風沙的感覺，以及用Adaptive Trigger來模擬彈弓的壓力和張力。

▼▼▼按圖放大PS5實機遊玩Astro's Playroom截圖▼▼▼

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最後則是Geoff和PlayStation高層Eric Lempel（Head of PlayStation Global Marketing）的對談，不過整個對談中沒有太多特別值得注意的內容，比較重點的有提到PS4仍然會是PlayStation的重要部份，不會因為PS5推出就馬上退役；另外就是Dual Sense名字由來是因為想它成為玩家五感（Senses）的延伸。

在Geoff和高層吹水的期間播放了對馬戰鬼的影片（雖然是於討論PS4時播放的），但亦令人不禁猜想對馬戰鬼會否登陸PS5平台，尤其是對馬戰鬼本來就是SIE第一廠遊戲，在PS5出現亦是合情合理。

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直播影片（請跳至14:30秒開始觀看）：