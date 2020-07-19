PES 2021｜系列 25 週年半價發售　重溫碧咸柏金歷代球星精彩瞬間

遊戲動漫
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【PES 2021／Winning Eleven 2021】新世代主機上很大機會作為首發遊戲推出的《PES 2021》（eFootball PES 2021 SEASON UPDATE），近日 Konami 終於公開首個新聞消息。不知不覺間，《PES》系列都已經來到 25 週年，目前已知的新活動中，最令筆者驚喜的是，今次的定價幾乎是以往首發參考價的一半，25 週年到底能否重新吸引過去的粉絲呢？

《PES 2021》遊戲內賽季data亦受疫情波及

當然每集上架時，都每先把最新的球員資料和球會陣容更新，但由於受疫情影響而停賽，部分球隊和聯賽的資料有機會在遊戲推出後才更新。《PES 2021》發售時，即會收錄「UEFA EURO 2020」獨佔內容，玩家可以在遊戲中搶先遊玩到 UEFA 全 55 個國家的代表隊。加入「精彩瞬間系列」，在新的「myClub」中，玩家可以重溫和再現包括現役和退役的超級球星，在生涯中值得紀念的精彩瞬間，即大家經常在 YouTube 重溫的精彩表現，也會在這系列中看到。

《PES 2021》（官方圖片）

↓↓↓有那些球星的精彩瞬間大家想在遊戲中重溫和再現呢（點圖放大睇）↓↓↓

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25 週年回饋粉絲？

《PES》系列 25 週年，《PES 2021》的通常版將由 Messi 擔任封面，而且官方參考價格只是 25.49 美元（約 $198），比以往的定價低很多。同時，首次推出數位合作夥伴球會版，包括巴塞隆拿﹑祖雲達斯﹑曼聯﹑拜仁慕尼黑，當中將收錄不同球會的專屬獨有內容。

↓↓↓《PES 2021》合作球會（點圖放大睇）↓↓↓

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合件夥伴球會版（官方圖片）

↓↓↓《PES 2021》遊戲畫面（點圖放大睇）↓↓↓

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